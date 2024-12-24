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改善國道壅塞 高公局於7路段新增車道、13路段調整車道

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國1北向內湖-東湖新增車道改善。圖／高公局提供
國1北向內湖-東湖新增車道改善。圖／高公局提供

為提升國道道路容量或提升出口車流紓解效率，高速公路局今年針對國1雙向東湖-內湖、圓山北出至濱江北出等7處路段辦理新增車道改善，其中國1北向內湖-東湖改善後主線車速提升20至30公里／小時、南向東湖-內湖改善後車速提升25公里／小時。另也針對13處路段進行車道調整。

高公局表示，國道交通量每年（2015至2023年）平均成長約2%，部分路段受到尖峰時段容量不足、出口回堵、車流交織頻繁等影響導致壅塞，今年共完成22處壅塞路段短期改善措施。

高公局指出，今年除針對國1雙向東湖-內湖、圓山北出至濱江北出等7路段辦理新增車道，也陸續完成國1北向東湖-汐止系統、后里北出、北向仁德服務區-仁德系統及國3南向三鶯-鶯歌系統等13處路段車道調整；其中國1北向仁德服務區-仁德系統於8月14日完成1個輔助車道增設，改善後主線交通量提升2.8%、車速提升9.8%。

高公局表示，後續除持續監控路段車流狀況，並滾動檢討及研議可行短工期、低成本改善作為外，也將持續推動中長期改善措施，像是國1五堵至汐止交流道路段拓寬工程、台北及圓山交流道改善工程、楊梅至頭份拓寬工程、后里至大雅路段拓寬工程及國道7號建設計畫等。

國道 車道 高公局

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