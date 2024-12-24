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跟閨密吵架遭「已讀不回」她心冷哭訴 過來人嘆：友情如衛生紙

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名女網友在臉書社團「匿名公社」上發文哭訴，她表示，最近跟一位極要好的閨密吵架，讓她感慨「感情越好，翻臉越無情」。貼文一出，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「習慣就好！」

原PO透露，她有一位感情非常要好的閨密，兩人無話不聊，幾乎天天講電話，經常一聊就是三、四個小時，但萬萬沒想到，自從跟閨密在LINE上大吵一架之後，突然間變成最熟悉的陌生人，搞到現在幾乎完全不聯絡的狀態。

原PO表示，事情發生後，這幾個月以來她一直耿耿於懷，前幾天終於忍不住哭倒在老公懷裡。她嚎啕大哭，難過表示「有一種真心換絕情的感覺」。

老公心疼她，私下想當和事佬，於是傳LINE給這位閨密，結果遭對方「已讀不回」，原PO發現後心情更是「心冷到極點」，叨唸老公「何必拿熱臉去貼人家冷屁股」，讓她覺得很難堪，泣訴「什麼閨密、姐妹的，都是屁啦！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「女人的友情本來就是衛生紙，別人說壞話時她感激你相挺，你被說壞話時她立刻改站隊都不稀奇」、「吵架要看事情，我最近也跟之前很要好的同事翻臉」、「以前我也有類似的狀況，後來花好長時間調適，也許我們的緣份已盡」、「人和人之間的關係都是階段性的，包括親情和友情，緣盡了，凡事看開勿執著」。

此外，還有網友回應「那就不要聯絡了，沒什麼稀罕的，因為沒有和好如初這件事」、「聊聊天吃喝玩樂，只能稱為玩伴，真正的朋友不是這樣來的」、「沒事的，你會發現你的人生不需要她來完整」、「女生本來就是很感性的生物，感情上的破裂很難修復，等10幾年過去再回頭想，其實會覺得自己蠻幼稚的」。

不過，也有網友建議「如果在意為什麼不打電話啊，文字沒感情啊」、「如果你在乎她，那就主動聯絡她」、「有時你得要先原諒，才能夠獲得原諒」、「在意就低個頭，先說聲抱歉」。

LINE 女生 衛生紙

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