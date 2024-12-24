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影／就地焚燒會罰錢 高雄果樹機械團成軍…解決果農長期痛點

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市農業局輔導高雄市行農生產合作社購置農機具，協助農友粉碎果園廢棄枝條及其他機械代耕服務。記者王勇超／翻攝
高市農業局輔導高雄市行農生產合作社購置農機具，協助農友粉碎果園廢棄枝條及其他機械代耕服務。記者王勇超／翻攝

傳統果園枝條修剪後，廢棄枝條要運送到集中區進行堆放，焚燒時有造成空汙受罰的風險，讓農民頭疼。高市農業局成立「果樹機械團」，以付費方式提供農友粉碎果園廢棄枝條等服務，從今年9月機械到位後已協助27案場清理20公頃園地。農民說，種植時最棘手的問題終於有辦法解決。

高雄的竹林產業及重要果樹產業包括荔枝、芭樂、蓮霧、檸檬，每年修剪產生的大量廢棄枝條，以往只能堆置在果園或送往集中區堆放，農民若以露天焚燒方式處理，產生空汙會被環保局裁罰1200元至10萬元，廢棄枝條如何處理，讓農民感到麻煩。

盧姓農民說，燕巢、大社地區有許多農民種植竹子，但竹園會產生老竹，正常來講1年大約要剷除園區三分之一的竹子，剷除後的老竹多半就地堆置，有些竹園幾乎堆滿乾竹子，讓農民相當困擾，果樹機械團成立後，可請代耕人員操作機具處理廢棄老竹，粉碎後可以覆蓋在空地上防止雜草生長，減輕農民困擾。

農業局說，大型碎枝機可處理直徑最大約25公分的枝幹，其餘細碎枝條則由曳引機附掛錘刀盤進行粉碎。有別以往傳統的處理方式，運用機械就地粉碎可減少拖運人力及時間，具有高效率與省力的優勢，短短1小時即可完成約1.5分地的碎枝工作，不僅解決因枝條體積大阻礙農民在田間工作的不便，也防止就地焚燒產生的空氣污染。

除了辦理觀摩會邀請農友觀摩機械操作外，農業局也規劃示範區讓農友實際感受機械化管理的成效及代耕服務的優點。以2分地果園除草為例，運用果園除草車可將原本使用人工需3至4小時的工作縮短為1小時完成，如以自購機械與使用代耕比較，車價、油資及養護等成本，足以委託機械團以每年割草8次頻率服務7年。

農業局表示，今年9月大型、中型機械及曳引機到位後，輔導果樹機械團辦理觀摩示範區共8公頃，加上農民自行委託案，截至目前果樹機械團已承接27案場，平均每個案場約3分地，收費1萬5000元；服務範圍已達20公頃。

農業局長張清榮表示，高雄市是果樹的重要產區，因季節性缺工型態及機械化程度不高，農民找不到人手時，機械團就扮演重要角色，果樹機械團可協助處理田間廢棄枝條，並透過機械化取代部分人力。

高市農業局長張清榮（右）表示，果樹機械團可協助處理田間廢棄枝條，透過機械化取代部分人力。圖／農業局提供
高市農業局長張清榮（右）表示，果樹機械團可協助處理田間廢棄枝條，透過機械化取代部分人力。圖／農業局提供
高市農業局辦理觀摩會，邀請農友觀摩機械操作。圖／農業局提供
高市農業局辦理觀摩會，邀請農友觀摩機械操作。圖／農業局提供

水果 農民

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