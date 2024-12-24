春節國道交管措施出爐 雙向車流恐接近疫前歷史高峰

明年春節連假為1月25日（小年夜前2天）至2月2日（初五），共計9天，交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，高速公路局研判，此次春節交通量預估較上次略增，南向最大量上次為68百萬延車公里，此次71百萬延車公里略增；雙向最大量上次為134百萬延車公里，此次為139百萬延車公里，接近疫情前的歷史高點140百萬延車公里。

高公局預估，春節期間南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量達71百萬延車公里，約為平日1.5倍；北向集中在初三至初五，初四出現最大量達76百萬延車公里，約平日1.6倍；初三出現雙向最大量，預估達139百萬延車公里，約平日1.5倍。

高公局指出，此次除夕已經是春節假期第4天，預估南下車流能分散，不至於壅塞，但初五即假期最後一天，預估北返需求將集中於初三至初五，尤其初二至初四國1、國3北向新竹、苗栗段及國5北向宜蘭路段可能壅塞至凌晨2時。

高公局建議，初三至初五北返民眾多利用公共運輸，若需長途開車北返，可利用台61替代道路，如一定要使用國道，南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

高公局表示，此次春節期間匝道封閉措施於1月29日（初一）至1月31日（初三）每日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；1月31日（初三）至2月2日（初五）每日10至18時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

高乘載管制部分，包含1月31日（初三）、2月1日（初四）每日13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道入口匝道；1月30日（初二）至2月2日（初五）每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道。

在收費措施部分，1月25日至2月2日採單一費率；1月29日至2月2日國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；1月29日至2月2日每日0至5時暫停收費。此外，連假期間現有開放路肩措施照常實施外，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。