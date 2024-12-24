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2025元旦癌症篩檢新制上路 4癌公費補助擴大年齡下修

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部宣布2025元旦起癌症篩檢新制上路。記者廖靜清／攝影
衛福部宣布2025元旦起癌症篩檢新制上路。記者廖靜清／攝影

明年元旦起，癌症篩檢預防保健服務又有新政策，衛福部宣布，放寬肺癌大腸癌乳癌子宮頸癌的對象，放寬年齡範圍以及新增家族史者。另外，也增加了人類乳突病毒（HPV）的檢測服務，擴大癌症篩檢服務，預計到2030年，將服務約1200萬人次。

衛福部長邱泰源表示，以2030年達到癌症標準化死亡率減少三分之一為目標，第一支箭為擴大癌症篩檢，第二支劍為精準治療的「次世代基因定序檢測」。去年政府補助五項癌症篩檢，服務人次達487萬，發現了1.1萬名癌症、5.2萬名癌前病變個案，拯救6.3萬餘名生命，國人滿意度達6成。

邱泰源說，政府已經設下目標，降低國人癌症發生率及死亡率，明年將增加40億元公務預算，癌症篩檢預算共達68億元，擴大癌症篩檢對象和服務內容。他呼籲，只要符合資格的民眾都可接受免費的定期癌症篩檢，早期發現、早期治療，癌症其實可預防。

國健署長吳昭軍表示，明年也將試辦公費「無痛大腸鏡篩檢計畫」，只要符合2項高風險族群條件即納為優先對象，包括40至49歲且一等親患有大腸癌者為對象。2月將徵求醫院執行試辦意願，若順利的話，第二季即可上路。

國健署癌症防治組組長林莉茹說，2022年平均每4分2秒 1人罹癌，癌症時鐘較前一年快轉了17秒。多數癌症早期並無明顯症狀，不容易覺察，要靠篩檢來揪出癌前病變或第0期、第1期的早期癌。依國健署的癌症登記資料顯示，大腸癌、子宮頸癌、肺癌早期（0+1）期的5年存活率皆超過9成。

林莉茹指出，自明年元旦起，政府放寬癌症篩檢年齡補助，包括肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、人類乳突病毒（HPV）檢測服務。國健署擴大國人癌症篩檢的年齡層與項目，包括：

1.肺癌篩檢放寬具家族史者年龄下修5歲及吸菸史≥20包-年以上

2.大腸癌篩檢擴大45至49歲民眾及40至44歲具家族史者

3.乳癌篩檢年齡延伸40至44歲及70至74歲女性

4.子宮頸癌篩檢年齡增列25至29歲女性

5.新增35歲、45歲及65歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務

林莉茹強調，每2年1次冀便潛血檢查可以降低大腸癌死亡率35%；定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔及吸菸習慣男性26%的死亡風險；每2年接受1次乳房X光攝影檢查可降低41%的乳癌死亡率；透過子宮頸抹片篩檢，可以降低70%的子宮頸癌死亡率。

乳癌 國健署 大腸癌 子宮頸癌 死亡率 癌症 肺癌

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