26日0時開搶！高鐵春節加開368班次 配置2至8節自由座

為服務春節旅客返鄉團圓及年假出遊的需求，台灣高鐵今宣布，114年1月23日至2月3日期間，加開368班次列車（南下200班、北上168班），總計12天提供2246班次列車的旅運服務，12月26日凌晨0時起開放訂票；另外，持定期票或回數票旅客，114年1月25日至2月2日國定假日期間，特別展延9天效期。

因應114年春節延續假期疏運，台灣高鐵宣布，自114年1月23日（四）至2月3日（一）期間，規畫為期12天的春節疏運，期間加開368班次列車（南下200班、北上168班），總計12天提供2246班次列車的旅運服務。

高鐵表示，春節疏運期間，特別規畫18班延後收班列車，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達）；另有2班提早發車列車（最早清晨5時30分發車），以加強服務旅客，搭乘上述延後收班及提早發車車次的旅客，預先留意／安排往返車站之交通接駁，以確保行程順暢。

高鐵表示，春節疏運期間購票及乘車人潮眾多，敬請搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，以便到站後進站搭車。

疏運期間各車次均配置2至8節不等的自由座車廂，敬請規畫搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上的自由座資訊，並建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車，以節省寶貴時間。

另外，持定期票或回數票旅客，於114年1月25（六）至2月2日（日）國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，台灣高鐵公司特別展延9天效期。

也就是說，優惠效期含春節國定假日期間者，將自114年2月3（含）或原效期截止日起展延效期。例如，原定期票30天效期為114年1月20至2月18，經展延後優惠效期可延長至114年2月27日。

高鐵表示，春節疏運期間，台灣高鐵公司仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用。