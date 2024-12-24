高鐵2025春節疏運加開368班次列車 12月26日起開放購票  

台灣高鐵公司24日指出，為服務春節旅客返鄉團圓及年假出遊的需求將在春節疏運期間加開368班次列車（南下200班、北上168班），總計12天提供2,246班次列車的旅運服務。旅客可自12月26日（四）凌晨零時起，透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機，預購春節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵公司提醒，春節疏運期間購票及乘車人潮眾多，敬請搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，以便到站後進站搭車；此外，疏運期間各車次均配置2至8節不等之自由座車廂，敬請規劃搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上之自由座資訊，並建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車，以節省寶貴時間。

台灣高鐵春節疏運期間，特別規劃18班延後收班列車，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達）；另有2班提早發車列車（最早清晨5時30分發車），以加強服務旅客，歡迎多加利用。敬請搭乘上述延後收班及提早發車車次的旅客，預先留意/安排往返車站之交通接駁，以確保行程順暢。

此外，台灣高鐵公司也提到，持定期票或回數票旅客，於2025年1月25日（六）至2月2日（日）國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，台灣高鐵公司並將特別展延9天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自2月3日（含）或原效期截止日起展延效期。例如，原定期票30天效期為1月20日至2月18日，經展延後優惠效期可延長至2/27。

春節疏運期間，台灣高鐵公司仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠。