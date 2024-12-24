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明暖晴、周四變天…冷氣團周五來襲 伍婉華曝「最冷時間點」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周四又是一波東北季風增強，之後大陸冷氣團從周五影響到周末。本報資料照片
周四又是一波東北季風增強，之後大陸冷氣團從周五影響到周末。本報資料照片

今天大陸冷氣團減弱，不過，天氣狀況仍不理想。中央氣象署簡任技正伍婉華今天表示，明天將是未來1周比較暖和、天氣也比較穩定的一天，周四又是一波東北季風增強，之後大陸冷氣團從周五影響到周末。

伍婉華說，輕颱帕布的雲系隨著氣流來到台灣上空，從昨天到現在台灣附近的雲量很多，目前氣象署針對南投、台東山區發布大雨特報，未來台中山區、高雄山區也有可能發布大雨特報。

隨著帕布颱風向西移動，伍婉華表示，今晚到明天台灣上空的水氣會減少一些些，降雨會漸漸緩和。明天東半部有些零星短暫降雨機率，其他各地有機會看到陽光。明天是未來1周天氣比較穩定的一天，周四東北季風南下，周五大陸冷氣團影響，水氣又會比較多，周四到周六桃園以北、東半部地區、中南部山區、澎湖又開始有降雨機率。

伍婉華表示，周日開始到下周一冷氣團減弱的這段時間，水氣漸漸比較少，降雨區域偏向東半部地區，其他地區多雲、可見陽光。

未來1周溫度趨勢，伍婉華表示，今天清晨低溫比昨天稍微回升1度左右，白天各地高溫和昨天類似，各地20、21度左右。明天天氣比較穩定，溫度回升，北部、東北部高溫23、24度，其他各地高溫25度左右。不過，周四東北季風南下，之後大陸冷氣團影響，北部、東北部高溫降至19、20度，周四晚上之後其他各地溫度都下降。

伍婉華表示，氣象署預估下波冷氣團最低溫落在周六晚上到周日清晨，馬祖約10度低溫，金門、澎湖、北部、東北部、中部地區11、12度左右，其他各地13、14度低溫。溫度變化要留意，下周一冷氣團減弱，氣溫才會漸漸回升。

跨年到元旦天氣，伍婉華表示，將會受到東北季風影響，北方冷空氣強度目前資料仍有分歧，假設水氣比較多，雲量就會比較多，持續觀察。

氣溫預報趨勢。圖／中央氣象署提供
氣溫預報趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨預報。圖／中央氣象署提供
降雨預報。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 東北季風 氣象署

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