國旅更貴了？2025年起旅宿不給「一次性備品」 網戰翻：很多人誤會

為減少使用一次性旅宿用品，台灣旅宿業2025年1月1日起新制上路，將不主動提供小瓶裝洗髮乳、沐浴乳等，業者違規最高恐罰6,000元。此外，環境部也鼓勵業者減少使用塑膠瓶裝水，提倡使用玻璃瓶裝水或增設飲水機。

隨著2025年將近，此話題在網上又掀起一番討論。臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」中，不少網友批評，「以後可能連房間都要房客自行打掃了」、「我付費去飯店旅遊休息就是為了放鬆休息，然後反過來要我自備各種洗漱用具，我根本無法好好放鬆」、「然後房價不減還增加，成本減少還要漲價」、「這樣真的有比較環保？那些東西飯店還是要有庫存吧，到時候沒有用到也是整批銷毀，說環保應該也有限吧」、「之前去過不主動提供，但是有販售的飯店」。

不過也有網友認為政策立意良善，「重點其實不在方不方便，而是製造了多少不必要的垃圾。大多飯店提供的備品其實並不好用，刮鬍刀容易刮傷、牙刷刷不乾淨、牙膏也不好用。製造的材質不容易分解，如果用一次就丟，跟免洗餐具一樣，對環境不好」、「仔細看看規定很難嗎？這規定跟去日本飯店根本一樣，就是浴室的洗髮精、沐浴乳不能提供小瓶裝，然後牙刷、牙膏、備品不能直接放在房間」、「不是不提供，是不主動提供，旅客有需要仍然可以跟飯店拿，我覺得很多人都誤會了」。

另外也有不少網友針對減少瓶裝水發表評論，「有飲水機的，我住過的房間裡會有水壺」、「很多房間水壺是不洗的，就算洗了，你也不知道上個客人怎麼用，然後飲水機濾心，天知道他有沒有換」、「現在很多人都自帶保溫壺或重複用的礦泉水瓶，至於你說的濾心，飲水機上會有保養紀錄」。

根據環境部資源循環署公告的「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，自114年1月1日起，旅宿業者不得提供個人衛生用品，包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等，但可提供容量大於180毫升的大瓶裝液態盥洗及保養用品；另外，為了鼓勵消費者自備，不在營業場所陳列個人衛生用品供消費者自由取用，如果忘了自行準備或臨時住宿時，有需求仍可以向業者索取或購買。