台鐵春節疏運共加開302班 12月26日起陸續開放訂票

為因應接下來的春節運輸需求，台鐵指出，自2025年1月23日(周四)起至2月3日(周一)計12天，全線加開各級列車共計302班。訂票時間自2024年12月26日(周四) 0時起開放東部幹線對號列車(包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車)訂票，12月27日(周五) 0時起開放西部幹線對號列車訂票。

台鐵表示，因應2025年春節連續假期疏運旅客需要，將加開全線列車，其中包含東部地區實名制列車8班、彰化—臺北—花蓮EMU3000型自強號列車20班、南港—彰化普悠瑪號直達車14班、七堵－潮州EMU3000型自強號半直達車8班、海線七堵－彰化EMU3000型自強號列車8班、七堵—鳳山EMU900型區間快車18班、湖口—臺北—臺東EMU900型區間快車18班。另為加強疏運旅客，2025年1月23日至2月3日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

此外，為提升乘坐舒適度，自2025年1月25日(周六)起至2月2日(周日)，西部幹線117、146、133、145次計4班次；1月26日(周日)起至2月3日(周一)108、120次計2班次EMU3000型自強號自由座車廂由6節(第4至9車)調整為3節(第9至11車)，另第6車新增騰雲座艙服務。

訂票時間則是從12月26日0時起開放東部幹線對號列車，12月27日0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至2025年2月3日之乘車票；另東線實名制列車班次，於12月28日0時起，開放設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。另花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。 相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。