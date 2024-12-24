氣溫回升…賈新興：周五冷氣團 跨年及元旦東北季風影響

大陸冷氣團減弱，今天氣溫稍回升，各地天氣仍較涼；水台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天至周四中午氣溫回升，不過，周四午後東北季風到，周五至周六大陸冷氣團影響；至於跨年及元旦天氣，受東北季風影響。

他說，明天至周四中午氣溫回升，其中，明天東北角、宜花東及恆春半島有零星短暫雨。周四，桃園以北及宜花東有局部短暫雨，午後東北季風增強。周五，台中以北、宜花東及屏東有零星短暫雨。周五晚上至周六，受大陸冷氣團影響，周六宜花東山區有零星短暫雨。周日至下周一，各地天氣晴時多雲。

跨年及元旦天氣，賈新興表示，下周二東北季風增強，下周二午後至下周三，北海岸、 基隆至宜蘭有零星短暫雨。下周四，北北基宜花有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，明年1月上旬全台水氣多，明年1月中旬起至2月初，宜蘭仍有持續降雨發生的機率。氣溫預測顯示，明年1月仍以正常至略偏冷的機率高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。