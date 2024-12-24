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高三女異位性皮膚炎纏身 改服小分子藥減搔癢感

中央社／ 台中24日電

高三考生「小妍」課業忙碌之餘還飽受異位性皮膚炎困擾，長期摳抓發癢的手腳及頸部皮膚，出現苔蘚化及大面積傷口，讓她欠缺自信心，傳統治療法無用，改用口服小分子藥物減輕搔癢感。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，皮膚科主治醫師沈冠宇表示，異位性皮膚炎是常見的慢性皮膚發炎疾病，主要特徵癢及乾燥，患者搔抓後續出現發紅、脫屑、流湯流水症狀，隨病情發展，皮疹越來越粗厚，導致出現苔蘚化或癢疹及大面積的傷口合併細菌感染。

沈冠宇指出，全身皮膚發炎除會嚴重影響睡眠品質，對於求學階段的兒童、青少年也常因外觀異樣被同儕排擠，浮現心理壓力甚至出現社交萎縮。「小妍」曾一度抗拒上學，若是幼齡病童則因整晚搔癢床單棉被沾染血液，讓父母心疼不已。

沈冠宇強調，當異位性皮膚炎急性發作，需要抗發炎藥物來滅火，例如使用抗生素治療。傳統治療此階段口服類固醇是最重要武器，隨著發炎逐漸抑制減低劑量並在數週內停掉口服類固醇的使用，進入亞急性期後，評估改用「免疫抑制劑」銜接治療流程，若病灶遍及全身也會輔以紫外線光照治療。

醫師與家長討論後，同意讓「小妍」採用「口服小分子藥物」（JAK抑制劑），對控制中重度異位性皮膚炎成效良好，服藥2天，症狀明顯改善，她能專心準備考試，因口服藥恐影響血球及肝腎指數，有引起肺結核、B型或C型肝炎惡化的風險，每3個月抽血檢驗追蹤。

沈冠宇提醒，因患者皮膚脆弱，容易因刺激引起嚴重發炎，異膚患者皮膚帶菌量比較多，相對容易引發細菌感染，所以修復皮膚障壁，就像是為破碎的城牆塗上水泥保護層，建議平時就要加強乳液塗抹。

患者 異位性皮膚炎 醫師

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