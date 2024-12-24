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今回溫雨歇、周四變天轉濕冷 周末冷空氣最強跌10度以下

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
周四上午微弱鋒面掠過北部後，又會有新一波的東北季風南下。周五開始在北部陰雨濕冷的感受就會相當明顯。周末期間冷空氣最強時水氣減少，會轉為乾冷型態。聯合報系資料照片
周四上午微弱鋒面掠過北部後，又會有新一波的東北季風南下。周五開始在北部陰雨濕冷的感受就會相當明顯。周末期間冷空氣最強時水氣減少，會轉為乾冷型態。聯合報系資料照片

大陸冷氣團減弱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，環境風向白天期間仍維持東北風，入夜後才會逐漸轉偏東風為主，短時間內還沒有明顯的暖空氣移入。

在南海的帕布颱風昨天下午生成，歐宗學表示，雖然沒有直接影響，但外圍雲系透過中高空的大氣環流持續往台灣的方向輸送，為各地帶來偏多的水氣，從昨天下午開始一直到今天早上，北中南東各地都有持續性降雨發生。

他說，預估帕布颱風未來48小時內就會減弱為熱帶性低氣壓並趨於消散，而外圍的雲系在今天就會逐漸脫離台灣，預估由北而南水氣都會陸續減少，不過降雨趨緩或停止後還不會馬上放晴，因此今天一整天都還是偏涼冷的氣溫。

明天隨著北方的大陸冷高壓持續東移出海，台灣附近會轉為高壓迴流的偏東至東南風環境，歐宗學表示，西半部地區天氣可望明顯轉好為多雲到晴，東半部仍有稍多雲量及短暫雨機會。

歐宗學表示，氣溫則會顯著回暖，預估各地高溫普遍都可來到22至23度，中南部及花東可能會再更高、來到24至26度。台北測站上一次日高溫在20度以上已經是12月11日，明天會是近期北部回暖感受相當明顯的一天，但也只有短暫的一天。

周四上午微弱鋒面掠過北部後，又會有新一波的東北季風南下，歐宗學表示，北部、東半部再轉為局部陰雨天氣，氣溫也會隨之下滑，且後續到周末期間冷空氣會愈來愈強，氣溫逐日下滑，周五開始在北部陰雨濕冷的感受就會相當明顯。幸好周末期間冷空氣最強時水氣減少，會轉為乾冷型態，白天在陽光底下感受會比較溫暖，但早晚期間低溫寒冷的情形依然相當明顯。

歐宗學表示，下波冷空氣的強度，從周五就可能達到大陸冷氣團，後續一直影響到周日，最低溫時間會在周末兩天的早晚時段，北部市區低溫12至13度、郊區會再有10度或以下的極端低溫發生機會，白天高溫則在15至16度左右。中南部地區同樣會有感降溫，周末兩天低溫也都在12至14度左右，內陸郊區或近山區同樣會有極端低溫機會，晚歸或早起出門務必要注意穿著保暖，白天高溫則普遍在18至20度，愈往南走白天溫暖的感受會愈明顯，日夜溫差相當大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 東北季風 雨量 颱風 高溫

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