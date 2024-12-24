把握好天氣 吳德榮：周五冷氣團可能達「強烈」標準 先濕冷再乾冷

南方水氣北移，中央氣象署針對南投及台東山區發布大雨特報。不過，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天中層雲向東南逐漸離開，白天起西半部由北而南、先後好轉；大台北、東半部仍有局部短暫雨的機率。氣溫續緩升，仍偏涼微冷。今天北部13至20度、中部14至22度、南部14至23度、東部14至23度。

他說，明天天氣明顯回暖，各地好轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。周四鋒面南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨。周五鋒後大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，北台灣愈晚愈濕冷。周六濕冷轉乾冷。周日至下周一清晨各地晴朗、乾冷。

至於這波冷空氣強度，吳德榮表示，歐、美模式模擬皆顯示，以大陸冷氣團的機率為最高，但強輻射冷卻可能創更低的氣溫，亦有機率觸及強烈大陸冷氣團的標準。模式會繼續微調。

吳德榮表示，下周一白天起至下周二各地氣溫明顯回升，白天晴暖穩定、日夜溫差大。明年元旦清晨東北季風南下，大台北、宜花轉有局部短暫雨，北台灣轉涼。美國模式模擬的冷空氣則較強；但為第9天的模擬，模式都有較大的不確定性，應持續觀察模式的調整。

至於在南沙島北方海面昨天下午生成的帕布颱風，為今年第26號颱風；吳德榮表示，雖無威脅，但使得今年颱風生成總數及12月的生成數，少見的巧與氣候值相同，年氣候平均26.09個、12月氣候平均1.17個。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。