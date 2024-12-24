大雨將趨緩 今起氣溫稍回升轉晴 周五迎冷氣團急凍3天

今天水氣仍偏多，中央氣象署發布大雨特報，南方水氣北移，今天南投及台東山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

白天各地大多為多雲到陰的天氣，氣象署表示，局部偶有零星降雨，下半天後隨著水氣逐漸減少，愈晚降雨機率愈低。溫度方面，今天大陸冷氣團減弱，各地氣溫稍回升，清晨中部以北及宜蘭低溫為15、16度，其他地區為16、17度，而白天因雲量偏多，各地高溫回升不明顯，普遍為18到20度，不過早晚感受仍偏涼；離島氣溫，澎湖16至19度，金門13至18度，馬祖11至14度。

明天各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。周四東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼；周五大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，周六、周日大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周一大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。31日至明年1月2日東北季風增強及影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署說，明天至周四夜晚、清晨苗栗至高雄地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意安全。