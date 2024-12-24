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大雨特報和遙遠的帕布颱風有關 雨勢將由北往南停止

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
南方水氣北移，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
南方水氣北移，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

南方水氣北移，中央氣象署發布大雨特報，今天南投及台東山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，降雨回波籠罩全台，會有這樣的場面主要是受到目前位於南海、今年第26號颱風帕布外圍水氣所影響，預計今天上午起至下午，西半部的雨勢就會由北往南逐漸停止，剩迎風面的東半部還會下些雨。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，帕布颱風的外圍水氣昨天飄上來，各地都有些下雨的狀況，今天水氣將逐漸減少，下半天後減少會比較明顯，降雨又會慢慢縮減到東北季風迎風面的東北部、東部為主。

明天耶誕節，吳聖宇表示，東北季風明顯較弱，水氣也少，大部分地方都是多雲到晴的天氣，溫度也較為溫暖。周四、周五東北季風又將開始增強，溫度轉涼，北部、東半部有局部短暫陣雨。

吳聖宇說，周六、周日到下周一清晨大陸冷氣團再度南下，周六北部、東半部仍有局部短暫陣雨，周日到下周一乾冷空氣影響，東半部雲量較多，其他地方為晴到多雲，溫度將明顯轉冷，台南以北到宜蘭一帶又會有機會出現10度或以下的低溫，這波冷空氣的預報有逐漸調強的趨勢，是不是會達到強烈冷氣團的等級值得觀察，要等到下周一白天溫度才會回升。

跨年夜到元旦天氣，吳聖宇表示，目前看仍是東北季風增強的時間點，溫度應該不會很冷，大台北、東半部有局部短暫陣雨機會，後續可以再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 東北季風

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