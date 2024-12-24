快訊

情纏23年！林美貞再傳復合孫興 泰國甜喊：好幸福

擁百張00915不敢看損益 挨罵「被0050虐慘」！網笑：韭菜太多

美國前總統柯林頓發高燒緊急住院！發言人證實：盼耶誕節前返家

聽新聞
0:00 / 0:00

機車族注意！ 天冷單手騎車有這些舉動小心被盯上挨罰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄一名女騎士因天冷將左手放進外套口袋取暖，僅以右手騎車長達3.3公里，途中停車還超越停止線，遭檢舉達人盯上檢舉。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄一名女騎士因天冷將左手放進外套口袋取暖，僅以右手騎車長達3.3公里，途中停車還超越停止線，遭檢舉達人盯上檢舉。圖／取自臉書社團「高雄大小事」

天冷，不少機車族即使穿羽絨衣仍感到冷風刺骨之寒；高雄一名女騎士因天冷將左手放進外套口袋取暖，僅以右手騎車長達3.3公里，遭檢舉達人盯上檢舉；警方指，法條雖無規定「單手騎車」違規，但若單手騎車行車不穩、有左右搖晃的情況，可以「危險駕駛」處罰。

臉書社團「高雄大小事」有網友貼出以行車紀錄器拍下檢舉女騎士單手騎機車的貼文指出，女騎士全程單手，沿路方向燈不打還左右飄越車道，闖了一次紅燈，一次跨停止線，一路從鳥松區圓山路轉澄清路拍到苓雅區行仁路路口，全程3.3公里都單手騎車。

原PO指已對女騎士危險騎車的行為提出檢舉，並在文末並提醒用路人，請注意冬天到了，很多怕冷的、沒戴手套的、在路上表演的危險駕駛行為，請多加小心。

貼文引發網友討論，有網友一度質疑，「為何一直跟著女騎士？」原PO解釋，往市區都跑澄清路還能跑哪，並指這種貢獻政府收入的，不多拍幾張真對不起國庫。

「怕冷不戴手套，怕曬又要騎車出門再躲太陽，這些三寶騎士真的很有病」；有網友提出見解指「單手騎車是危險駕駛」、「單手騎車檢舉過，比被雷打到還難」；有網友則善意提醒，「買個防風手套就解決了」。

高市交通大隊指出，法條上未規定「單手騎車」違規，但若是因單手騎車而有行車不穩、左右搖晃且有行等的行為，可以用危險駕駛處罰，須看當事人實際的行車狀況。

警方指出，若影片呈現女騎士單手騎車有未打方向、闖紅燈及超越停止線等危險駕車行為，均違反道路交通管理處罰條例。

其中未打方向燈，違反道交條例第42條，不依規定使用燈光者，可處1200至3600元罰鍰；闖紅燈則違反同法道交條例第53條，可處1800元至5400元罰鍰；超越停止線則違反道交條例第60條2項3款，不遵守道路交通標誌、標線、號誌的指示，可處900元至1800元罰鍰。

此外，女騎士如果有危險駕駛的情形，則違反道交條例第43條1項1款，在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，處6000元至3萬6000元

警方呼籲，天冷騎車時可多穿衣物或戴手套禦寒，勿將手放入衣物中取暖以單手騎車，以免發生危險，或遭檢舉挨罰。

高雄一名女騎士因天冷將左手放進外套口袋取暖，僅以右手騎車長達3.3公里，遭檢舉達人盯上檢舉。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄一名女騎士因天冷將左手放進外套口袋取暖，僅以右手騎車長達3.3公里，遭檢舉達人盯上檢舉。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄一名女騎士因天冷將左手放進外套口袋取暖，僅以右手騎車長達3.3公里，遭檢舉達人盯上檢舉。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄一名女騎士因天冷將左手放進外套口袋取暖，僅以右手騎車長達3.3公里，遭檢舉達人盯上檢舉。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄一名女騎士因天冷將左手放進外套口袋取暖，僅以右手騎車長達3.3公里，途中還沿路蛇行，遭檢舉達人盯上檢舉。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄一名女騎士因天冷將左手放進外套口袋取暖，僅以右手騎車長達3.3公里，途中還沿路蛇行，遭檢舉達人盯上檢舉。圖／取自臉書社團「高雄大小事」

紅燈

延伸閱讀

封閉1年國華街平交道開放通車 嘉市機車族擺脫陰影

高雄救護車載病患鳴笛闖紅燈 女騎士撞上倒地成傷患

【汽車小學堂】你是馬路三寶嗎？每天正確使用方向燈，紅單遠離你！

彰化男4度酒駕撞癱女騎士 月收200萬每月賠2萬5…被判2年5月

相關新聞

把握好天氣 吳德榮：周五冷氣團可能達「強烈」標準 先濕冷再乾冷

南方水氣北移，中央氣象署針對南投及台東山區發布大雨特報。不過，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」...

機車族注意！ 天冷單手騎車有這些舉動小心被盯上挨罰

天冷，不少機車族即使穿羽絨衣仍感到冷風刺骨之寒；高雄一名女騎士因天冷將左手放進外套口袋取暖，僅以右手騎車長達3.3公里，...

大雨將趨緩 今起氣溫稍回升轉晴 周五迎冷氣團急凍3天

今天水氣仍偏多，中央氣象署發布大雨特報，南方水氣北移，今天南投及台東山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方...

大雨特報和遙遠的帕布颱風有關 雨勢將由北往南停止

南方水氣北移，中央氣象署發布大雨特報，今天南投及台東山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

公糧輔導收購價增1.5元 預算年增8億

立法院七月決議公糧價格漲五元，農業部不同意，引發反彈，農業部昨天公布公糧收購調整措施，只提高輔導收購價一點五元，預計每年...

雙胞胎出生差111天 創全國紀錄

雙胞胎出生間隔時間頂多幾分鐘，國泰醫院收治一名以試管嬰兒懷下異卵雙胞胎的產婦，第一個寶寶於孕期近廿周時早產，無法存活，另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。