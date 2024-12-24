機車族注意！ 天冷單手騎車有這些舉動小心被盯上挨罰

天冷，不少機車族即使穿羽絨衣仍感到冷風刺骨之寒；高雄一名女騎士因天冷將左手放進外套口袋取暖，僅以右手騎車長達3.3公里，遭檢舉達人盯上檢舉；警方指，法條雖無規定「單手騎車」違規，但若單手騎車行車不穩、有左右搖晃的情況，可以「危險駕駛」處罰。

臉書社團「高雄大小事」有網友貼出以行車紀錄器拍下檢舉女騎士單手騎機車的貼文指出，女騎士全程單手，沿路方向燈不打還左右飄越車道，闖了一次紅燈，一次跨停止線，一路從鳥松區圓山路轉澄清路拍到苓雅區行仁路路口，全程3.3公里都單手騎車。

原PO指已對女騎士危險騎車的行為提出檢舉，並在文末並提醒用路人，請注意冬天到了，很多怕冷的、沒戴手套的、在路上表演的危險駕駛行為，請多加小心。

貼文引發網友討論，有網友一度質疑，「為何一直跟著女騎士？」原PO解釋，往市區都跑澄清路還能跑哪，並指這種貢獻政府收入的，不多拍幾張真對不起國庫。

「怕冷不戴手套，怕曬又要騎車出門再躲太陽，這些三寶騎士真的很有病」；有網友提出見解指「單手騎車是危險駕駛」、「單手騎車檢舉過，比被雷打到還難」；有網友則善意提醒，「買個防風手套就解決了」。

高市交通大隊指出，法條上未規定「單手騎車」違規，但若是因單手騎車而有行車不穩、左右搖晃且有蛇行等的行為，可以用危險駕駛處罰，須看當事人實際的行車狀況。

警方指出，若影片呈現女騎士單手騎車有未打方向、闖紅燈及超越停止線等危險駕車行為，均違反道路交通管理處罰條例。

其中未打方向燈，違反道交條例第42條，不依規定使用燈光者，可處1200至3600元罰鍰；闖紅燈則違反同法道交條例第53條，可處1800元至5400元罰鍰；超越停止線則違反道交條例第60條2項3款，不遵守道路交通標誌、標線、號誌的指示，可處900元至1800元罰鍰。

此外，女騎士如果有危險駕駛的情形，則違反道交條例第43條1項1款，在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，處6000元至3萬6000元