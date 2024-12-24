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雙胞胎出生差111天 創全國紀錄

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
國泰醫院的雙胞胎案例出生時間相差111天，為台灣罕見成功延遲生產個案。記者廖靜清／攝影
國泰醫院的雙胞胎案例出生時間相差111天，為台灣罕見成功延遲生產個案。記者廖靜清／攝影

雙胞胎出生間隔時間頂多幾分鐘，國泰醫院收治一名以試管嬰兒懷下異卵雙胞胎的產婦，第一個寶寶於孕期近廿周時早產，無法存活，另一胎兒獨活。產婦接受強效抗生素、子宮頸環紮術等治療，近卅六周時自然生產，與無緣的哥哥相差一一一天，締造全國紀錄。

國泰醫院婦女醫學部產科主任陳俐瑾指出，雙胞胎生產情況複雜，平均於卅六周提前生產，若遇到早產，通常二個寶寶一起分娩，如果孕期低於廿二周，早產雙胞胎存活率極低。第一個孩子流掉後，產婦因潛在性子宮腔感染跟凝血病變，很難保住第二個寶寶。

該名個案為四十歲的關女士，她以試管嬰兒懷下異卵雙胞胎，懷孕十九周時，突然羊水破了，其中一個胎兒早產，不幸死亡。陳俐瑾說，為了保住另一寶寶，產婦吃盡苦頭，因子宮頸已經軟化擴張，很容易流產，為此，在醫院臥床三周，期間接受強效抗生素，預防感染，並在子宮頸執行環紮術。

關女士出院後返家靜養，持續安胎，於近卅六周時自然生產，剛好於今年十月十日出生，成為國慶寶寶，出生時間與不幸早產的手足相差一一一天。

陳俐瑾說，懷了雙胞胎的產婦容易早產，如其中一胎提早出生，另一胎於廿四小時內出生的機率高達九成九，如果間隔大於廿四小時，則稱為「延遲生產」，情況罕見，截至目前為止，醫學文獻紀錄雙胞胎延遲間隔生產超過一天以上的成功個案數，僅有八十二例，成功機率不到萬分之一。

「多安胎一天，就增加寶寶存活率」。陳俐瑾說，關女士懷了異卵雙胞胎，胎兒之間並無臍帶、胎盤共用問題，提高了存活機率，第二個寶寶安胎達一一一天，創下了國內安胎最久、出生周數最大等紀錄。

國健署婦幼健康組組長林宇旋提醒，高齡的雙胞胎孕婦應應注意子宮收縮情形，並在第二孕期（懷孕第十六至廿四周）接受子宮頸長度測量，期間密集回診產檢，才能減少早產風險。

早產 雙胞胎

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