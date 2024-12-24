健康你我他／貓女兒伴身旁 口風琴召喚她

虎年初春時，迎來了我們的貓咪女兒可可。

可可非常活潑且多話，發展出與我們溝通旳各種喵語：想去陽台曬太陽時，會抓門發出「喵~敖」的長音；自陽台跳進家門，會以「嗚」簡短地向我們打聲招呼；肚子餓時，則會來磨蹭發出輕柔的喵聲示好。可可個性比較獨立，因此我們家二人一貓在假日時雖共處一屋，但大部分時間是各據一方、各行其事，呈現三國鼎立的態勢。

先生的嗜好是拉小提琴，但一拉琴可可就會跑來抱住他的小腿，不斷喵喵叫，彷彿在哀求別再拉了，如此往返幾次，小提琴也就被塵封在防潮箱了。

我原想口風琴聲音不若小提琴般那麼尖銳，於是在閒暇期間吹奏，不料僅兩小節音樂，即招得可可迅速前來跳上桌喵喵叫，並以前腳環抱我的右手阻止彈奏，至此已知可可貓乃一現場樂器演奏之結界。

如今口風琴成為夜間召喚她進房間睡覺之神器，只要一吹奏，不管她在何方立刻現身眼前。

近來天氣轉冷，偶爾躺在沙發上休息，可可會跳上身來踩踏，並且發出呼嚕聲，捲身取暖後瞇眼打盹，據說貓咪發出的呼嚕聲，有助於穩定血壓，腦中浮現村上春樹說的：「看著貓熟睡的模樣，我就感到安心。因為我覺得在這段期間，世界上應該不會發生什麼壞事情。」歲月靜好，人間值得。