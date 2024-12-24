嬤脊椎側彎坐輪椅 AI手術恢復行走

70多歲林婆婆脊椎變形，合併骨質疏鬆，因腰痠背痛、坐骨神經痛，行動不便，舉步維艱。台北榮總神經外科脊椎團隊評估後，以微創技術結合AI智慧電腦導航，事先模擬計算矯正螺絲置放位置，歷經8小時手術，她第2天即可下床走路，解除多年的疼痛人生。

林婆婆年輕時即脊椎側彎，生產後常覺腰痠背痛、腳麻，但並未積極就醫。隨著年齡增長，行動能力愈來愈差，前幾年腿部疼痛不堪、寸步難行，持續復健、物理治療， 及各種注射打針療法均無效，在其他醫院接受脊椎內視鏡手術也未改善，最後只能坐著輪椅出門，幾乎放棄治療。

收治病例的台北榮總神經修復科主任吳昭慶說，人體脊椎應該從上到下一直線，脊椎側彎時呈現弧形，林婆婆就醫時，脊椎側彎已達40度，每一節脊椎更有扭轉問題，過往此類複雜脊椎病變患者進行矯正的手術風險高，必須將脊椎拉直、矯正，還需切除多餘的增生骨刺，病人須承受失血多、傷口大、肌肉破壞較多、復原時間長等缺點。

近10多年來，北榮致力發展微創脊椎矯型手術。吳昭慶說，手術利用多重套管式微創器械，加上AI機器人智慧型顯微鏡，進行前側位、後位顯微手術，將矯正螺絲鎖在脊椎上適合的位置，截彎取直，重塑直立脊椎，目前北榮以這項手術治療人數已達二百到三百人。

吳昭慶指出，相較於傳統手術用人腦想像的2D影像，新式手術搭配AI科技導航，可以達到人腦無法想像的3D結構，手術精準度達98%，出血量僅約300CC，低於傳統手術的3000CC，且不需住加護病房，於一般病房住院6至7天，傳統手術需住院二周，新式術後第二天即下床活動，疼痛大幅改善。

吳昭慶說，林婆婆恢復良好，目前不再腰痠背痛，逛街買菜自如，近兩個月已開始騎腳踏車，意外發現增高3公分。

北榮將相關研究論文發表於「神經外科（Journal of Neurosurgery：Spine）、脊椎外科（Spine） 等國際期刊，並與國際醫材大廠合作推行脊椎AI微創手術教育，南韓、日本、新加坡等地醫師都預定明年慕名來觀摩學習。