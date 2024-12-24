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健康主題館／這些常見染色食物 少吃為妙

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
麵龜、紅龜。圖／本報資料照片
麵龜、紅龜。圖／本報資料照片

現代人對食物的要求愈來愈高，除了美味，視覺衝擊更是重要。多數業者為了吸引大眾眼球，常將食物染上顏色，讓產品賣相更佳，以吸引消費者的食欲跟購買意願。雖然天然食物也擁有七顏六色的色素，但因為成本考量、呈色不穩的關係，許多業者還是較傾向使用人工色素

究竟哪些常見的天然食物，其實是用人工色素製成的？

1 紅壽桃、紅圓、麵龜

壽桃、紅圓、麵龜等是拜拜常見的祭品，有紅豆、綠豆、芝麻、花生等口味，口感綿密香甜，不少人喜歡吃。

不過，外面包覆的紅色外衣，若為人工紅色色素（紅色6號）製成，食用之前最好撕去。研究發現，人工色素，特別是黃色4號及5號、紅色6號及40號容易引起孩子注意力不集中、過動及學習障礙，不建議多吃。

有不肖業者使用工業用染劑，像蘇丹紅、玫瑰紅B（紅花米）這類染劑，都曾經被發現拿來染紅蛋、壽桃或紅湯圓。如果接觸這些染劑並過量，易出現肺部、喉嚨、鼻子與胃腸道黏膜的刺激性、從尿液排出等不適症狀，動物試驗顯示，會造成肝損傷。

2 黃色醃製蘿蔔

醃蘿蔔。圖／AI生成
醃蘿蔔。圖／AI生成

滷肉飯常見金黃色的醃蘿蔔片，其實早期的醃蘿蔔，使用含有鹽、耐鹽性乳酸菌或酵母的發酵液，進行3至5天自然發酵，實際顏色不像常見的黃蘿蔔那樣金黃，多呈現淡黃色到黃褐色；為了顏色比較鮮豔，部分業者以天然的山梔、薑黃加強著色。

不過，因成本考量及呈色穩定，有些業者以食用黃色4號、5號等染劑加強著色，許多動物研究都發現，人工色素若再加上苯甲酸鹽防腐劑，會對胃、肝臟、腎臟和睪丸造成損害，讓腸道絨毛的高度與密度減少，進而造成消化力下降。

3 蝦卵或魚卵

蝦卵、魚卵。圖／AI生成
蝦卵、魚卵。圖／AI生成

到日本料理店用餐，常見顏色橘亮亮的蝦卵，其實真正的蝦卵是綠色的，許多橘色的「蝦卵」是柳葉魚卵。橘色的柳葉魚卵都是用紅色色素染出來的，若過量食用，會造成過敏、生育力下降、內分泌失調，甚至有罹癌疑慮。

4 芋泥捲、芋頭蛋糕

芋泥蛋糕。圖／本報資料照片
芋泥蛋糕。圖／本報資料照片

芋頭蒸熟是什麼顏色？正常狀況應該是灰白色，但為什麼買的芋泥蛋糕、芋泥捲都是漂亮的紫色呢？那是因為用藍色及紅色色素，有些業者為了讓香氣更濃，甚至會添加「芋頭精」，讓味道更濃郁，若過量食用，會造成過敏、注意力不集中等問題。

5 蟹味棒

蟹味棒。圖／123RF
蟹味棒。圖／123RF

蟹味棒（或蟹肉棒）是許多人愛吃的火鍋料之一，也常出現在握壽司中，蟹味棒的顏色和風味會讓人以為吃到蟹肉，事實上，蟹味棒是一種以魚漿、黏著劑（磷酸鹽類）、油脂、螃蟹口味的調味料，看起來像蟹腳的紅色，是以紅色食用色素染成，過量攝取除了造成過敏，也容易影響人體對鈣質吸收。

人工色素 壽桃 芋頭

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