失智長者遇「穿衣困擾」 5招助拾信心

穿衣、脫衣，在特定場合展現得體穿搭，對多數人來講輕而易舉，卻是失智症或身心失能長者的挑戰。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，可透過經絡按摩、飲食調整、耳穴敷貼、動作輔助、替代穿著設計等方式，幫助長者在日常生活中提升信心與生活品質。

林舜穀說，失智症患者大腦功能退化，可能導致溫度感知異常，對冷暖感覺減弱，覺得寒冷無害；記憶力衰退，忘記家屬的提醒與天氣變化的事實；判斷力下降，無法意識到寒冷會帶來的健康風險；活動受限或不適感，如關節僵硬，穿衣過程感到痛苦，導致抗拒心理。

林舜穀說，照顧者此時應耐心引導，嘗試在舒緩的氛圍中幫助長者穿衣，避免命令式語氣，也可選擇方便穿脫的衣物，如寬鬆柔軟的保暖衣物，減少長者不適感，並可營造溫暖環境，像保持室內溫度適宜，減少長者脫衣的衝動，及搭配輕便的多層次穿搭，讓長者感覺自在又保暖。

此外，有的長者可能在衣櫃前徘徊許久，拿出衣物後又忘記自己想穿什麼，甚至參加喜宴時想穿睡衣，或在家休息卻穿著正式服裝。林舜穀建議，可從經絡按摩、飲食調整、耳穴敷貼，及照顧者適時的動作輔助，或衣物加上替代穿著設計，幫助長者在日常生活中重拾信心與生活品質，融入家庭與社會活動。

1 經絡按摩：可以按摩位於前額的陽白穴、頭部上星穴，還有位於頭部兩側的角孫穴、顱息穴等，有助改善記憶。

2 藥食同源：枸杞具補肝腎與明目功效，可泡茶或加入湯品中食用，對視力下降長者有益。

3 耳穴敷貼：透過刺激耳朵的穴位「肩點」與「肘點」，幫助活絡肩部與上肢。

4 動作輔助：穿衣時，協助將長者雙手套入袖子，再套過頭部；脫衣時，從腰部向上捲，最後脫下袖子與頭部，簡化動作順序讓過程順暢，減少挫折感。

5 替代穿著設計：扣子改為黏扣帶或用拉鍊式衣物，以運動內衣替代傳統內衣，減少操作困難。