川普承諾停止跨性別精神錯亂 國內醫曝美國應先有共識

美國總統當選人川普今天表示，他於上任首日將「停止跨性別精神錯亂」，承諾不讓男性參加女子體育，並強調美國政府的官方政策「將只有兩種性別：男性和女性」。法新社報導，川普在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的活動中說，他將簽署行政命令，終結兒童生殖器殘割、將跨性別者逐出軍隊和小學、中學和高中，並承諾「不讓男性參加女子體育」。

對此，衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，最早的運動賽事如奧運等，女性甚至無法參賽，隨著女性意識抬頭才可參加比賽，運動比賽上對男、女的判別，最早為外表判定，但有些男性長的像女性，或女性長的像男性，進而到房間檢查生殖器，但這方式對運動員來說是個屈辱，且有些男性陰莖較為短小，或女性陰蒂較為肥大，因此後續以染色體進行檢查。

李俊宏說，染色體檢查有其侷限或例外，因此，奧運目前審核方式為各國提交男、女運動員名單後，再針對運動員的雄性素荷爾蒙進行檢測，如有服用禁藥增加雄性素，或是女運動員的雄性素有所異常時，將會處以禁賽，雖然此方式仍有爭議，但這是大家較能接受的方式。

李俊宏認為，美國總統川普背後所代表是保守派的共和黨，對於跨性別議題可能受到選民的影響，必須有所宣示，有可能的判定方式就是回到外表或生殖器檢查，但目前不同的賽事，對於男、女運動員有不同的判定標準，往後要如何執行值得觀察。

美國為民主國家，若對跨性別運動員加以限縮，也會影響該國優秀運動員參賽的權益。李俊宏指出，相關運動員一定會捍衛自己的參賽權，因此，如此重要議題還需形成美國國內的共識，如參眾兩院、司法程序等歷程，在如此拉鋸的過程，對於男、女運動員將進入一個新的討論方向。