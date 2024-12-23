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聖誕節不要純喝紅酒 中醫師建議自製2甜點驅寒祛濕

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
潘德匹斯香料蛋糕製作過程。圖／周美珊提供
潘德匹斯香料蛋糕製作過程。圖／周美珊提供

禦寒保暖為冬天養生重點，執業中醫師周美珊表示，聖誕將至，紅酒搭配西洋梨，輔以肉桂等香料製成「紅酒燉梨」，或以丁香等香料加上麵粉、牛奶製成「潘德匹斯香料蛋糕」，均是不錯的時令食補，肉桂、丁香等中藥材有助於提高體溫，驅寒祛濕。

周美珊說，《內經》中主張春發、夏長、秋收、冬藏，其中在春夏時，人體內的陽氣與氣血隨著萬物萌發而被喚醒，被派往皮表駐紮，生機蓬勃，到了秋天，主收，彷彿下了一道撤退令，讓體表的大部分氣血撤兵回家，而在主藏的冬季，陽氣與氣血回收後閉藏，靜待來年的春暖花開。

周美珊提到，「冬不藏精，春必病溫」，由於冬天氣溫降低，人體容易受寒，因此在主閉藏的冬天，若沒有把冬天該收好的陽氣藏好，來年春天也會虛弱無力，活動力大大減少，而隨著聖誕節到來，可自製「紅酒燉梨」和「潘德匹斯香料蛋糕」，兩份甜點中使用的肉桂、丁香等，都是性質較溫熱的中藥材，有助於提高體溫，並驅寒祛濕。

甜點推薦：紅酒燉梨

一、食材：

西洋梨2顆、紅酒800ml、砂糖50克、檸檬1顆、肉桂1根

二、製作方法：

1.西洋梨去皮洗淨。

2.加入砂糖、肉桂、檸檬汁、紅酒，煮至砂糖融化。

3.放入西洋梨，中小火燉25分鐘。

4.放涼後，靜置冰箱4小時即可享用。

甜點推薦二：潘德匹斯香料蛋糕

一、食材：

八角2個、肉桂棒1根、丁香3至5顆、肉豆蔻2顆、鮮奶150ml、奶油110克、巧克力80克、蜂蜜400ml、麵粉250克、泡打粉1茶匙、小蘇打粉1茶匙、雞蛋1顆、砂糖20克、薑粉1克、肉桂粉1.5克

二、製作方法：

1.鮮奶加入八角、肉桂、丁香、肉豆蔻，煮到微滾，熄火包保鮮膜放涼。

2.奶油與巧克力攪拌加熱，加入蜂蜜，再加熱混合均勻。

3.麵粉、泡打粉、小蘇打粉、砂糖、薑粉、肉桂粉混勻，打入一顆蛋，並稍微攪拌。

4.將香料牛奶過濾後，加入蜂蜜奶油巧克力，放入麵粉中攪拌均勻。

5.倒入鋪好烘焙紙的模具，放入烤箱175度烤45分鐘即可。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中醫師周美珊說，「紅酒燉梨」、「潘德匹斯香料蛋糕」中的肉桂、丁香等中藥材有助於提高體溫，並驅寒祛濕。圖／馬光中醫提供
中醫師周美珊說，「紅酒燉梨」、「潘德匹斯香料蛋糕」中的肉桂、丁香等中藥材有助於提高體溫，並驅寒祛濕。圖／馬光中醫提供

甜點 紅酒 蜂蜜

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