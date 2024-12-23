申請外看擬不再需巴氏量表 失能雇主協會予以肯定

「就業服務法」第46條修正案明天可能通過，假如該修正案通過，80歲以上失能者免評巴氏量表即可申請外籍看護，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會晚間透過聲明表示，樂見80歲以上申請外籍看護免評巴氏量表，便民利民的事政府要多做。

失能雇主協會表示，台灣人的平均餘命不到80歲，但在老齡化與少子化的雙重壓力，台灣必須更積極的讓每個家庭可以自由選擇老後的樣貌，更多人需要照護與陪伴的台灣，要讓人民有選擇的自由，包含聘看護、進機構、使用長照、由家人照顧等都可以，但必須讓人民自由選擇，而政府只需要放開限制的手，並提供充足的照護資源。

該聲明指出，第一線的醫師本來就不應該面對開立「病症暨失能診斷證明書（俗稱巴氏量表）」的壓力，除非是福利給予，如重症給予聘僱看護的補助，否則更應該擴大全面免用巴士量表，讓量表不再讓是聘僱外籍看護的必要文件。

針對中華民國家庭照顧者關懷總會、身心障礙聯盟、台灣社會福利總盟等反對全面免評開放巴氏量表的政策訴求，失能雇主協會也對此表達嚴正抗議，認為沒有聘僱外籍看護的民團，不足以代表有看護需求的家庭發聲，這些團體所謂的擔憂，實則是對真正需求者的忽視。

該聲明表示，開放巴氏量表的多元免評政策，正是為了因應更多長期照護家庭的需求，使得因家人病痛而需聘僱照護人員的家庭能獲得必要的支援。這一政策不僅能讓年輕人在工作與家庭間取得平衡，還能消除他們對未來的後顧之憂，進而促進生育意願，解決台灣當前的缺工問題和少子化危機。

該聲明表示，巴氏量表的免評開放，不僅能夠提高長照服務的可及性，還能讓更多家庭獲得必要的支援，從而有效解決照護人力不足的難題，政府應充分考慮長照家庭的實際需求與挑戰，唯有尊重並重視真正需求者的聲音，才能找到解決問題的有效途徑，期許立法院能夠順利通過「就業服務法」第46條修正案，讓80歲以上長者及家屬，免評巴氏量表即可申請外籍看護，省去開量表的開銷與就醫往返的奔波。