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耶誕節溫暖舒適！周五冷氣團來襲 低溫下探10度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周三耶誕節氣溫回升，但周四東北季風增強、周五有大陸冷氣團南下，中部以北、宜蘭低溫下探12度，局部空曠地區可能出現10度低溫。聯合報系資料照
周三耶誕節氣溫回升，但周四東北季風增強、周五有大陸冷氣團南下，中部以北、宜蘭低溫下探12度，局部空曠地區可能出現10度低溫。聯合報系資料照

周三耶誕節氣溫回升，但周四東北季風增強、周五有大陸冷氣團南下，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三高溫可回升到25度，感受偏暖舒適，周五大陸冷氣團南下，最冷時間落在周日清晨，中部以北、宜蘭低溫下探12度，局部空曠地區可能出現10度低溫。

黃恩鴻說，位於南沙海面的輕颱帕布，由於目前所處環境不利於發展，且快接近到中南半島陸地，預計48小時內減弱為熱帶性低氣壓，未來對台灣天氣無直接影響，但其水氣隨著中高層氣流移動到台灣，因此明（24日）受南方水氣影響，各地時陰偶有降雨。

明天下半天起水氣減少、降雨趨緩，預估到晚上各地轉為多雲的天氣；黃恩鴻指出，周三（25日）耶誕節為未來1周最溫暖、水氣最少的時候，各地白天高溫可達24、25度，南部高溫甚至可達26、27度，僅東半部有零星降雨，其他地區多雲到晴，可見陽光，北部偶爾也能看到陽光。

周四（26日）起東北季風增強，迎風面的北台灣白天溫度略降，其他地區影響不大；周五（27日）另一波大陸冷氣團南下，並持續影響至周日（29日），各地溫度明顯下降，北台灣整天寒冷，其他地區早晚寒冷。

周六、日（28、29日）環境轉乾冷，中部以北、宜蘭低溫下探12至14度，而周日清晨（29日）受到輻射冷卻效應，成為未來1周最冷時刻，局部地區甚至有機會出現10度低溫，南部、花東地區約14、15度。

黃恩鴻表示，下周一（30日）冷氣團減弱，氣溫再度回升，各地恢復到多雲到晴，下周二（31日）跨年夜將有另一波東北季風增強，迎風面的北部、東半部雲量、水氣增加，可能有局部降雨情形，但預報時間較久，強度及溫度、降雨仍待持續觀察。

低溫 冷氣團 東北季風

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