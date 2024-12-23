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合歡山區道路局部結冰 車輛管制須加掛雪鏈

中央社／ 花蓮縣23日電
合歡山區的昆陽及武嶺周邊及松雪樓路邊等處，近日路面有結冰情形，為用路人安全，公路局實施加掛雪鏈管制，因山區沒有商家可以買到安全合適的雪鏈，太管處提醒遊客注意。圖／太魯閣國家公園管理處
合歡山區的昆陽及武嶺周邊及松雪樓路邊等處，近日路面有結冰情形，為用路人安全，公路局實施加掛雪鏈管制，因山區沒有商家可以買到安全合適的雪鏈，太管處提醒遊客注意。圖／太魯閣國家公園管理處

合歡山區的昆陽及武嶺周邊及松雪樓路邊等處，近日路面有結冰情形，為用路人安全，公路局實施加掛雪鏈管制，因山區沒有商家可以買到安全合適的雪鏈，太管處提醒遊客注意。

受大陸冷氣團影響，海拔3000公尺以上的合歡山區，氣溫降至攝氏0度左右，因水氣偏多，出現霧淞現象，山區道路有局部結冰情形，吸引許多民眾上山追雪。

太魯閣國家公園管理處今天發布訊息表示，合歡山森林遊樂區的高山道路，車輛必須加掛雪鏈才能通行。請民眾上山前務必查詢管制措施資訊，不要貿然上山，免得到山上無法盡興的賞雪遊玩，被卡在管制哨前。

太管處呼籲民眾，旅行前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，可準備攜帶式氧氣瓶，當感到頭暈呼吸困難時，使用攜帶式氧氣瓶補充血液含氧量並立即下山。

太管處指出，國家公園雪季期間（自114年1月1日起至3月31日），只要申請進入太魯閣國家公園生態保護區（畢祿山、羊頭山、清水山及錐麓古道除外），請山友依入園申請方式填寫入園資料，並附加詳細「登山安全計畫書」及「雪季登山安全切結書」外，同時必須攜帶攀登高山雪地的重裝備。

冷氣團 合歡山 太魯閣國家公園

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