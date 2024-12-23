耶誕節前天氣回穩 27日起再降溫跨年夜水氣增

氣象署表示，耶誕節（25日）前各地逐漸回溫；27至29日受大陸冷氣團影響，逐日降溫，加上輻射冷卻影響，需留意局部攝氏10度以下低溫；31日跨年夜北部再迎東北季風，防局部短暫雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻今天告訴中央社記者，明天、25日冷空氣減弱，溫度回升，明天下半天開始水氣減少，25日是這週最溫暖的時候，北部、東半部高溫約22、23度，中南部24至26度，各地低溫16、17度。

黃恩鴻表示，26日起東北季風增強，迎風面水氣漸增加，北部、東北部稍轉涼；27至29日大陸冷氣團南下，各地氣溫逐日下降，最冷的時間預計是29日清晨，北部、東北部低溫12至14度，中南部15、16度，局部地區因輻射冷卻影響，可能會有不到10度低溫。

黃恩鴻提到，26日起至29日在桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

黃恩鴻指出，預估30日冷氣團減弱，各地氣溫回升，一直到31日白天都是相對穩定的天氣；31日晚間起下一波東北季風增強，迎風面又轉為有短暫雨的天氣，並持續至明年1月2日。

黃恩鴻提醒，25、26日的夜晚、清晨，苗栗至高雄地區易有局部霧或低雲影響能見度。

至於今天下午於南沙島海面一帶生成的第26號颱風帕布，黃恩鴻說，目前仍持續往中南半島移動，但由於環境不適合其發展，預估未來48小時內就會減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有直接影響；目前觀察，今年結束之前暫時沒有其他熱帶系統發展的跡象。