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直木賞西條奈加催淚「千年鬼」 台灣譯作首推出

中央社／ 台北23日電

被譽為「讓心變得柔軟的故事」、日本直木賞得主西條奈加小說「千年鬼」近期推出正體中文版，這也是她的首部台灣譯作。西條奈加說，如果讀者喜歡，就是對她最喜歡的台灣報恩。

西條奈加1964年出生於北海道，擅長創作奇幻時代小說，曾以作品「心淋し川（暫譯「心寂川」）」獲直木賞。

「他跑了1000年，只為了在這充滿裂縫的世界裡，成為接住妳的那隻手」，感動無數讀者的「千年鬼」描述以純潔無垢心犯下罪惡的人會產生「鬼芽」，「鬼芽」一旦破裂，宿主就會變成喪失理智、逢人便殺的「人鬼」，死後沒墮入地獄資格，也無法輪迴轉世。

「鬼芽」宿主有因父親失職而心生怨懟的酒鋪少年、對自己施加遺忘魔法的老婆婆等，「千年鬼」主角小鬼為蒐集四散「鬼芽」跑了1000年，流轉在一世又一世的人間，而真正想守護的其實是「她」。

西條奈加寫下「給台灣讀者的話」，透露幾年前初次造訪台灣後就深深愛上，笑稱對旅行要求最高就是吃，「在這一點台灣是滿分」，而比吃更讓她感動的是在台灣遇見的人們。

西條奈加回憶，曾把紙袋忘在捷運車廂上，竟有人特地追下來還她；在車站看路線圖時，路人親切問要去哪，帶她到月台，但對方明明是要去另一個月台搭車，類似事件不時發生，「如此驚人的親切，在這個國家是理所當然的。台灣的人們心靈是如此富足，深深感動了我。」

西條奈加說：「心靈富足的台灣的各位，會如何閱讀『千年鬼』呢？讓我十分期待。」

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