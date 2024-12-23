孩子耶誕節想和朋友一起過 這3句話爸媽再不爽也別說

聖誕節氛圍浪漫，孩子一句：「我想跟朋友一起過節」，父母親擔心孩子早戀，直接禁止，馬上引發親子衝突。國泰醫院臨床心理師陳惠娟表示，家長的出發點往往是為孩子著想，擔心人身安全，但是「不行、不要、不可以」是親子溝通大忌，建議多傾聽與陪伴，這是青少年健康發展的關鍵。

孩子到了青春期，難免對異性產生好奇，青少年喜愛呼朋引伴出遊過節。但是父母親擔心孩子交男女朋友，大部分選擇反對，陳惠娟說，網路盛行，孩子認識朋友的管道多元，超乎家長的想像，愈是防堵、孩子愈想試看看。與其防堵，不如尊重並分享親身經驗，增進親子感情鏈結。

根據國健署「110年度青少年健康行為調查報告」，超過7成的高中職學生覺得父母不了解自己的問題和憂慮，國健署長吳昭軍提醒，父母的傾聽與陪伴是青少年健康發展的關鍵。進入青春期後，大部分青少年的人際重心就會從父母轉往同儕，並開始渴望親密關係、會欣賞的對象。

國健署提供「3不1要」的親子溝通技巧：不過度反應、不批評比較、不窺探隱私，並要表達同理心，有助於讓孩子願意分享心事，提升親子關係。吳昭軍分享，透過正確的溝通方式，才能瞭解孩子的想法及避免與孩子言語上的衝突，並真正能夠保護孩子的身心安全。

親子溝通技巧「3不1要」