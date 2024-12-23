脊椎側彎手術截彎取直 北榮AI手術「想像不到的精準」

還有8天，我國將進入超高齡社會，65歲以上高齡人口占總人口比率將達20%，老年人脊椎退化個案將愈來愈多。70多歲林婆婆脊椎退化變形，合併骨質疏鬆，導致腰痠背痛、坐骨神經痛，行動不便、舉步維艱。台北榮總神經外科脊椎團隊以先進微創技術，結合AI智慧電腦導航設備加以治療。林婆婆歷經8小時手術，第2天即可下床走路，解除多年疼痛，重拾美麗人生。

林婆婆說，年輕時有脊椎側彎，生產後常腰痠背痛與腳麻，但生活大致可以應付，年齡增長後，行動愈來愈困難，前幾年開始腿部疼痛不堪、寸步難行，經復健物理治療及各種注射打針均無效，於他院接受脊椎內視鏡手術也未改善，反而更加嚴重，最後只能坐著輪椅出門，幾乎放棄繼續治療。

收治病例的台北榮總神經重症加護科主任杜宗熹說，正常的人體脊椎應該是從上到下的1條直線，脊椎側彎時，脊椎將呈現1個弧形，林婆婆就醫時，脊椎側彎已達40度，每一節脊椎更有扭轉問題，過往此類複雜脊椎病變患者進行矯正的手術風險高，除必須將脊椎拉直、矯正，還需切除多餘的增生骨刺，病人須承受失血多、傷口大約有10多公分、肌肉破壞較多、復原時間冗長等缺點。

近10多年來北榮致力發展微創脊椎矯型手術。杜宗熹說，該手術利用多重套管式微創器械，加上AI機器人智慧型顯微鏡，進行前側位、後位顯微手術，將矯正螺絲鎖在脊椎上適合的位置，截彎取直，重塑直立脊椎，「這是1個跨時代的進步」。

杜宗熹指出，相較於傳統手術是用人腦想像的2D影像，新式手術搭配AI科技導航，可以達到人腦無法想像的3D結構，手術精準度達到98%，病人出血量小僅約300CC，而傳統手術恐達3千CC，且不需住加護病房，一般病房住院天數為6至7天，傳統手術需住院2周，而新式術後第二天即下床活動行走，疼痛大幅改善，目前北榮以新技術治療的患者人數已有2、300人。

杜宗熹說，林婆婆經友人推薦轉至北榮就醫，接受微創脊椎手術後恢復良好，第二天即下床活動行走，疼痛大幅改善。手術後半年多，無腰痠背痛，腳痠麻情形完全改善，逛街買菜行動自如，近兩個月來已開始騎腳踏車，恢復自由行動生活，更意外地發現身高增加3公分。

台北榮總微創脊椎矯型手術，包括斜前側融合及顯微椎孔間融合手術聞名國際，相關論文於近期內發表在神經外科、脊椎外科等知名國際期刊。近期北榮神經外科與國際醫材大廠合作成立國際微創脊椎手術教育中心，推行脊椎AI微創手術教育，目前已有南韓、日本、新加坡醫師預定明年至北榮觀摩學習。