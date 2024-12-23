新年新觀光計畫 新北推優質旅宿及遊程介紹電子書

2025年即將到來，不少民眾也計畫新一年旅遊計畫，新北觀旅局推出旅宿電子書，主題包含奢華度假、品味設計、絕景秘境、人文探索等多樣風格，讓想要到新北旅遊及住宿的民眾感受獨特人文與設計。

觀旅局長楊宗珉表示，為擦亮新北旅宿品牌，近年透過「優良旅館」與「魅力民宿」遴選活動，邀請專業團隊評鑑特色旅館和民宿，促進業者良性競爭，有效提升旅宿服務與住宿品質。「Check in第二個家 新北優質旅宿+」書中也精選2023年及2024年獲得「優良旅館」與「魅力民宿」肯定的旅宿業，讓民眾在選擇住宿時可詳加參考，更加安心無憂。

楊宗珉說明，「Check in第二個家 新北優質旅宿+」以六大主題分類，包含與山海秘境共枕的「美景」旅宿、精緻享樂的度假風「奢華」住宿，還有座落於三峽、瑞芳、板橋等歷史街區，引導旅人沈浸歷史風華氛圍的「人文」旅宿，以及適合全齡度假的休閒「悠活」旅館、在地達人打造的「探索」型住宿、質感風「設計」旅館等，多元化住宿風格滿足各族群的旅遊需求，也是探索新北、旅遊規畫的最佳指南。