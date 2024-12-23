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罕見！40歲女懷雙胞胎 二寶相隔破百天出生「創紀錄」

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雙胞胎相差111天 40歲產婦靠子宮頸環紮術生下國慶寶寶

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國泰醫院的雙胞胎案例出生時間相差111天，為台灣罕見成功延遲生產個案。記者廖靜清／攝影
國泰醫院的雙胞胎案例出生時間相差111天，為台灣罕見成功延遲生產個案。記者廖靜清／攝影

40歲的關女士，經由試管嬰兒成功懷上雙胞胎，但在懷孕19周時，突然大量破水，A寶在近20周時早產，無法存活。夫妻希望力拼保住B寶，在接受強效抗生素及子宮頸環紮術治療，臥床3周後出院，改門診治療。後續順利安胎到35周，B寶在將近36周時自然生產，成為國慶寶寶。

國泰醫院婦女醫學部產科主任陳俐瑾指出，雙胞胎的生產情況複雜，平均會在36周提前生產，若是遇到早產情況，通常二個寶寶會一起分娩出。不到22周的早產雙胞胎存活率極低，當第一個孩子流掉了，第二個寶寶要保住的機率也不高，主要原因為潛在性子宮腔感染跟凝血病變。

陳俐瑾說，雙胞胎本身早產可能性就極高，如果A寶提早出生，B寶99%會於24小時內接連出生，而間隔大於24小時，則稱為「延遲生產」，但這狀況相當罕見。關女士在接受「子宮頸環紮手術」後，隨即住院安胎，3個星期全程躺在病床上吃喝拉撒睡，終於成功保住另一個小孩。

關女士分享，第一胎也是試管嬰兒，想在40歲前完成生育計畫，於是40歲時植入2個胚胎，懷上異卵雙胞胎。沒想到懷孕19周時，突然大破水，當下急診就醫，除了子宮頸環紮術之外，另配合藥物安胎，至35周時，確定排除早產疑慮後把環紮的線拆了。

陳俐瑾表示，多安胎一天，可增加小孩的存活率，因關女士為異卵雙胞胎，沒有臍帶及胎盤共用問題，順利安胎至35周。國泰醫院此次成功將二寶安胎破百天，應是國內已知最久、出生周數最大的紀錄。國泰醫院婦女醫學部蔡明松部長表示，這也是醫院第二個「延遲生產」案例。

國健署婦幼健康組組長林宇旋表示，接受試管嬰兒療程而懷孕的流產機率，與自然懷孕是差不多的，大約為10%至20%。發生流產的原因，大多與胚胎本身發育有關，如染色體異常導致的自然流產；而夫妻雙方年齡，亦是增加流產風險的因素之一。

林宇旋提醒，民眾及早規劃生育，把握黃金生育年齡，可降低不明原因的流產。高齡的雙胞胎孕婦平時應注意子宮收縮的情形，並建議在第二孕期（懷孕第16至24周）接受子宮頸長度測量，密集回診產檢，以減少因早產造成寶寶的生命危險或長期性併發症。

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