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真相大白！車廂驚見巨型紙箱擋門 高鐵公布照片釋疑

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵公司表示，21日出現在列車上的大型貨物，是由2名外籍乘客攜帶上車。圖／高鐵公司提供
高鐵公司表示，21日出現在列車上的大型貨物，是由2名外籍乘客攜帶上車。圖／高鐵公司提供

有民眾日前搭乘高鐵時，驚見有人將大型貨物帶進車廂，還堵住出入口的門，質疑恐造成安全疑慮。台灣高鐵今下午公布照片釋疑，指出該大型貨物是由兩名外籍乘客分別攜帶上車，單個體積大小均符合規定，雖單個紙箱符合規定，但兩個疊加在一起，部分體積擋到走到及出入的門口，影響他人進出，若列車長發現，會主動要求旅客立即移開，因不得妨礙通道。

乘客時小姐21日搭乘北上高鐵624號列車前往南港時，途中行經新竹站時，注意到列車行李放置區出現2個以尼龍束帶綁縛的紙箱，橫放在行李箱架上，造成車廂門堵塞，人員進出困難，就這樣一路堵塞到桃園站。

時小姐表示，看到這樣大型行李堵住門口，還以為坐到貨物車廂，搭乘該車輛的外國遊客也傻眼，並質疑這種大型貨物如何上車廂，沒有違規嗎？而且擋住門了，如果有意外，無法逃生好危險；時小姐打趣說，該大型貨物「唯一用處，喪屍來襲起了保護作用；另外，下車後服務台讓她寫意見單，之後再處理。

高鐵今下午釋出車上監視器畫面指出，該大型貨物是由兩名外國乘客攜帶上列車，乘客也全程站在貨物旁守著，單個紙箱長度並未超過150公分，且長、寬、高之和未超過220公分，總重量也無超過40公斤。

但高鐵指出，雖單個紙箱符合規定，兩個疊加在一起，部分體積擋到走到及出入的門口，影響他人進出，若列車長發現，會主動要求旅客立即移開，若拒不配合，將立即停止運送，要求旅客自最近車站下車。

車廂 高鐵

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