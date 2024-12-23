婦脊椎側彎搬重物劇痛 北榮AI微創手術助截彎取直

年過70的林婆婆，年輕時就脊椎側彎，幾年前搬家搬重物更引劇痛，聽說要手術一度不敢，所幸經過北榮AI微創手術，第2天就能下床行走，現在更可自己騎腳踏車出門買菜。

林婆婆今天現身台北榮總治療成果記者會分享，自己生產後經常腰酸背痛與腳痠麻，生活大致還可應付，但隨著年齡增加行動越來越困難；前幾年幫忙兒媳搬家後，更加劇痛，腿部疼痛不堪、寸步難行，物理治療及各種注射打針都無效，一度得坐輪椅，但就醫後聽說要開脊椎手術，卻一直不敢。

她輾轉到北榮就醫，在媳婦與醫師勸說下，接受微創脊椎手術後恢復良好，手術後半年多，不僅已無腰酸背痛、腳酸麻完全改善，逛街買菜行動自如，近2個月更開始騎腳踏車，還意外發現身高增加3公分。

北榮神經修復科主任吳昭慶說明，林婆婆術前到術後共矯正40度；過往這種退化型脊椎側彎，需拉開10公分多傷口，才能看到肌肉、神經等組織，手術風險偏高，傷口大、肌肉破壞較多，且失血可能達3000c.c.，得住加護病房，術後3到5天才能下床行走，約2週才能出院。

吳昭慶表示，近10多年來北榮團隊致力發展微創脊椎矯型手術，利用多重套管式微創器械，植入矯正螺絲，把凹邊撐開、凸邊轉正，「截彎取直」將脊椎扭回來，傷口比過往小很多，且透過顯微鏡可把組織看得更細緻。

不過手術仍仰賴醫師在術中憑經驗判斷要植入多大螺絲、如何矯正，而每個患者的骨質、曲度、個人解剖構造，都可能影響最終矯正結果；若矯正度數不足，恐導致治療效果有限，或要再次開刀。近年北榮團隊則搭配AI機器人智慧，在術前就可模擬每支螺絲、支架、骨刺減壓的狀況，讓手術更安全且精準。

吳昭慶指出，AI微創手術出血量少，以林婆婆而言僅約300c.c.，為傳統手術1/10，住院時間也縮短至約7天；且研究發現，AI輔助下手術精準度可達約98%。相關論文近期發表在神經外科（Journal ofNeurosurgery: Spine）、脊椎外科（Spine）等知名國際期刊，更吸引南韓、日本、新加坡等國醫師前來學習。