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養顏美容又能抗癌！營養師帶你一次了解櫻桃六大好處

聯合新聞網／ 綜合報導
櫻桃產季即將到來，營養師盤點六大好處報你知。 示意圖／ingimage
櫻桃產季即將到來，營養師盤點六大好處報你知。 示意圖／ingimage

鮮豔欲滴的櫻桃是保養不可或缺的水果之一，白富美都愛的櫻桃不僅擁有酸甜好滋味，營養好處更是多多！營養師高敏敏在Instagram發布貼文，一次整理櫻桃的六大好處報你知。

每100克櫻桃熱量只有大約75卡，內含的營養有碳水化合物19.1g、膳食纖維1.3g、維生素C 10.7mg、維生泰A 20mg、礦物質鉀236mg、天然植化素（花青素、槲皮素、鞣花酸）。

而櫻桃對人體也有滿滿的好處：

一、抗癌抗炎：櫻桃富含天然植化素，如：花青素、槲皮素、鞣花酸，可以對抗自由基，幫助身體抗癌、抗發炎。

二、眼睛健康：豐富的維生素A和花青素可以維持夜間視野清晰。

三、養顏美容：櫻桃擁有的鞣花酸、花青素、維生素可以幫助皮膚亮白、抑制黑色素生長。

四、調節血壓：櫻桃中含有礦物質鉀可幫忙身體調整血壓、維護心血管健康。

五、幫助順暢：膳食纖維除了可以維持消化道健康，還能幫助排便。

六、提升睡眠品質：櫻桃含有天然褪黑激素，可以幫助入眠，有效提升睡眠品質。

高敏敏提醒，一份櫻桃大約是9、10顆，因為果糖含量比較高，建議每天攝取兩到三份就好。另外，常常聽到大家說櫻桃可以補血，高敏敏也在這邊打破迷思提醒，每100克的櫻桃只有0.2毫克的鐵質，其實真的不多。

如果有補鐵需求，建議吃一些紅肉、紫菜、海鮮等等更有效，櫻桃的產季即將到來，高敏敏邀請大家一起吃起來！

抗癌 水果 營養師

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