申請外看不再需巴氏量表？ 三大團體示警：災難的開始

立院大亂鬥，「就業服務法」第46條修正案明天有可能通過，一旦通過，往後80歲以上免評巴氏量表即可申請外籍看護。中華民國家庭照顧者關懷總會、身心障礙聯盟、台灣社會福利總盟今天共同聲明，此項政策通過後，22.7萬需要聘僱外籍看護的家庭，將面臨53萬健康長者「加碼搶工潮」，對家庭照顧者不是利多而是災難。

家總表示，全國目前80歲以上人口約91萬，扣除4.6萬人住長照機構、21萬人使用長照2.0的居服與日照服務、6.5萬人已聘僱外籍看護工，預估修法後將新增53萬名健康長者具備聘僱外籍看工資格，再以聘僱率為10％至30％估算，每年須另新增外籍看護人數為5.3萬人至15.9萬人，但台灣每年平均僅新增約1萬名外籍看護，人數完全供不應求。

112年失能、失智與身心障礙者86萬人中，約四分之一聘僱外籍看護。家總指出，目前家庭聘僱外籍看護需經過巴氏量表評估，中重度失能者才能聘僱，其中不乏重癱、長期臥床、插管失能者；家庭照顧者因有外籍看護，才能穩定就業。但健康長者的照顧工作相對更輕鬆，如備餐、陪伴等，經濟條件較佳者可能加薪搶人。

家總分析，新制通過後，將讓全國現有22萬7122個中重度失能已聘僱外籍看護家庭首當其衝，這些家庭已經是最弱勢、最不穩定的「脆弱人群」，其家庭照顧將會大亂，提升悲劇風險，其中以新北市、台北市、台中市、高雄市、台南市、彰化縣等家庭外籍看護人數較多的縣市受害最深。

三大團體呼籲，如果又沒有配套的修法，將給國人帶來更大危機，一旦發生悲劇誰該負責？家庭照顧者站出來，打電話給選區立法委員，阻止照顧悲劇。