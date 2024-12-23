冷空氣接力 新北2天半24人內科OHCA

冷空氣接力，氣溫下降，新北市消防局統計，21日到今天中午12時，共24人內科OHCA（到院前心肺功能停止）送醫，救回12人。不過是否因天冷造成，仍待確認釐清。

受大陸冷氣團影響，全台溫度明顯下降，22日清晨本島平地最低溫為新北市石碇區攝氏9.5度。中央氣象署表示，今天上午新北、宜蘭局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫，明天大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，26日起冷空氣南下再轉濕冷。

新北市政府消防局指出，單是21日就出現13例內科OHCA救護案，其中救活9人；22日有6例，3人恢復生命跡象；23日截至中午12時有5例。不過是否因天冷造成，仍待確認釐清。

新北市消防局提醒，低溫對年長者、三高患者、菸酒癮者、體重過重者及缺乏運動者5大高風險族群尤其不利，氣溫下降時，民眾應保持頭部、頸部、手部及腳部溫暖，年長者及心血管疾病患者起床時應放慢動作，並添加保暖衣物，避免在寒冷環境逗留過久。

新北市消防局也呼籲，天冷使用瓦斯熱水器洗澡時，應保持室內通風，留意有無頭痛、昏沉、噁心、暈眩等一氧化碳中毒症狀；若使用電暖器，要特別注意使用安全，勿靠近棉被或毛巾等可燃物。