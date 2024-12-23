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膳食纖維優化腸道健康 國人普遍攝取不足

聯合報／ 記者陳麗婷／台北即時報導
嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科醫師周宜群表示，膳食纖維攝取不足，容易便祕，糞便如果長期留在腸道中，會引起慢性發炎、憩室，甚至大腸癌等。圖／大林慈濟醫院肝膽胃腸科醫師周宜群
嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科醫師周宜群表示，膳食纖維攝取不足，容易便祕，糞便如果長期留在腸道中，會引起慢性發炎、憩室，甚至大腸癌等。圖／大林慈濟醫院肝膽胃腸科醫師周宜群

多人每天外食，經常無法吃到蔬果等膳食纖維，長久下來，恐引起便祕、腸道慢性發炎，甚至可能致癌。膳食纖維不僅有助腸道蠕動，還能修復腸粘膜，更重要的是讓腸道好菌生長，尤其是近年熱門的益生菌，也需要膳食纖維來維持腸道菌叢及數量，營養師提醒，平常應多吃蔬果等食物，不足的則可透過額外補充營養品補足，確保腸道健康。

什麼是膳食纖維？

膳食纖維又稱為第六營養素，可以分為水溶性與非水溶性兩種，嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科醫師周宜群表示，多數蔬果、五穀雜糧中均含有水溶性、非水溶性膳食纖維，不過，兩者在某些食物中含量較多，且扮演不同的角色。

● 水溶性膳食纖維：

秋葵、木耳、蒟蒻等均富含水溶性膳食纖維，可讓糞便較軟。此外，還能調整血糖、血脂，並幫助增加腸道益生菌的種類及數量。

● 非水溶性膳食纖維：

例如五穀雜糧、蔬果、豆類中，均含有非水溶性膳食纖維，能吸收水分，讓腸道的糞便體積變大，有助解便。

膳食纖維對人體的三大好處

現代人因工作忙碌，多數為外食族，飲食普遍高油、高鹽、高糖，且蔬果常攝取不足，導致腸道好菌無法存活。營養師何慧真表示，膳食纖維對人體有三大好處：

1. 幫助腸道蠕動

周宜群說，膳食纖維攝取不足，容易便祕，如此一來，不僅是腹脹、腹痛等問題，因為糞便含有細菌、有毒物質，如果長期留在腸道中，會引起慢性發炎、憩室，甚至大腸癌等。

2. 幫助修復腸粘膜

何慧真也說，美國密西根大學研究發現，缺乏足夠纖維，除了益菌無法生長，壞菌也會不斷增加，甚至啃食腸粘膜，也會有腹瀉問題。此外，腸道健康，毒素不會累積在腸道中，皮膚也會比較好，且纖維會讓人有飽足感，對減重也有幫助。

3. 幫助腸道好菌生長

近年來，相當熱門的益生菌也攸關腸道健康，膳食纖維足夠，腸道的好菌才能繼續生長。周宜群說，腸道如同人類的第二個大腦，因腸道有非常多的神經細胞，具有獨立的神經系統，僅次於大腦，因此，當腸道的益生菌種類、數量夠多，不僅腸道健康，還能預防心血管疾病、阿茲海默症等疾病，而膳食纖維的攝取，則有助腸道益生菌叢增加。

國人膳食纖維普遍攝取不足，根據106-109年國民營養健康狀況變遷調查顯示，在膳食纖維攝取方面，男性平均每天僅攝取13.7公克，女性僅14公克，為維持腸道健康，衛福部建議每天攝取25-35公克膳食纖維。何慧真說，膳食纖維的攝取不足比例偏高，因此，提醒民眾多食用這類食物，不僅得到膳食纖維的好處，還能有其他豐富的營養元素。

菊苣纖維有致癌風險？

菊苣纖維屬於水溶性纖維，曾有媒體報導，這類膳食纖維在腸道裡促使梭狀芽胞桿菌和變形桿菌增生，細菌會將初級膽汁酸轉化成次級膽汁酸，且次級膽汁酸會在肝臟淤積，引發肝細胞病變導致肝癌。

何慧真說，這項報導的基礎是菊苣纖維經過一連串的加工提煉與處理方式，但通常保健食品為熱水萃取，相當安全。此外，國外的老鼠實驗發現，每天食用5%-10%的菊苣纖維，不會導致任何腫瘤發生，若以19歲女性每天攝取1900大卡熱量換算，每天食用20公克菊苣纖維，大約含2.1%的菊苣纖維，因此可安心食用。

美國食品藥物管理局（FDA）也將菊苣纖維列為公認安全食品原料，且在食品中無特定用量限制，例如洋蔥、香蕉等食物中都有，健康成人一天食用40-70克菊苣纖維均無不良反應，可以長期安心食用。

圖說: 攝取足夠的膳食纖維，有助腸道益生菌叢增加。 圖／三多士提供
圖說: 攝取足夠的膳食纖維，有助腸道益生菌叢增加。 圖／三多士提供
五穀雜糧、蔬果、豆類中，均含有非水溶性膳食纖維，能吸收水分，讓腸道的糞便體積變大，有助解便。圖／123RF
五穀雜糧、蔬果、豆類中，均含有非水溶性膳食纖維，能吸收水分，讓腸道的糞便體積變大，有助解便。圖／123RF

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