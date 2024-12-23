台大醫院C教授涉性騷擾還能繼續看診？ 衛福部：針對過往案例進行了解

台大醫院知名不孕症權C教授性騷擾住院及研究醫師事件，外界十分關注，台大醫院性平會日前已審議通過，該案成立，C教授也已離開台大醫院。外界關心，C教授如今被認定性騷擾，是否能繼續看診或應限制執業範圍。衛福部今表示，涉及性騷醫師是否撤銷執業執照或停業，必須經醫師懲戒委員會討論，此職權為地方衛生局，衛福部則會針對過往案例進行了解。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，依「醫師法」第25條規定，若醫師違反以下5點，將交由所轄縣市的醫師公會或主管機關移付懲戒，包括醫師於業務上有重大或重複發生過失行為，或利用業務機會的犯罪行為，經判刑確定，以及非屬醫療必要的過度用藥或治療行為、執行業務違背醫學倫理，或是業務上有不正當行為等。

劉玉菁說，涉及性騷醫師是否撤銷執業執照、停業或限縮執業範圍，還需要進一步確認過往有無相關案例，而相關懲處須經醫師懲戒委員會討論，其職權在台北市衛生局。至於如何確保病人安全，她說，目前醫師看診或需要門診檢查時，多有一名護理師陪同，提供醫師及病人雙重保障。

台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍說，針對台大醫院C教授性騷擾情形，目前尚未接獲該案，因此未召開懲戒委員會討論，但是否召開懲戒委員會討論，必須依「醫師法」第25條規定，就以往召開委員會的案例，多需是醫師利用業務機會的犯罪行為，經法院判刑確定，才有依據召開會議，若通過懲戒包括警告、補足教育時數、限制執業或停業、廢止執業執照，最嚴重是廢止醫師證書。

醫師懲戒委員會討論醫師懲戒是一件非常嚴肅、嚴謹的事情，陳怡龍指出，相關案件成立不能只依靠一家醫院、一所學校性平會決議，必須經過法院判決，或是相關局處調查，如性騷案件為社會局等調查報告後，才會召開委員會議。

陳怡龍說，由於醫師懲戒委員會委員組成都是外部專家、學者，委員會做出任何決定，非衛生局決定，若委員會決議廢止醫師證書，但其為衛福部權責，衛生局僅能依建議，但若一名醫師無法執業，廢止執業執照即可，而衛生局尚未接獲該案件。