快訊

騎士超車倒地被公車輾斃…奪命瞬間曝 肇事司機未致歉：我們是遭波及

颱風「帕布」生成！ 最新路徑、對台影響曝光

台大醫院C教授涉性騷擾還能繼續看診？ 衛福部：針對過往案例進行了解

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大醫院知名不孕症權威C教授涉性騷擾，是否能繼續看診或應限制執業範圍。衛福部表示，涉及性騷醫師是否撤銷執業執照或停業，必須經醫師懲戒委員會討論，此職權為台北市衛生局，衛福部則會針對過往案例進行了解。本報資料照片
台大醫院知名不孕症權威C教授涉性騷擾，是否能繼續看診或應限制執業範圍。衛福部表示，涉及性騷醫師是否撤銷執業執照或停業，必須經醫師懲戒委員會討論，此職權為台北市衛生局，衛福部則會針對過往案例進行了解。本報資料照片

台大醫院知名不孕症權C教授性騷擾住院及研究醫師事件，外界十分關注，台大醫院性平會日前已審議通過，該案成立，C教授也已離開台大醫院。外界關心，C教授如今被認定性騷擾，是否能繼續看診或應限制執業範圍。衛福部今表示，涉及性騷醫師是否撤銷執業執照或停業，必須經醫師懲戒委員會討論，此職權為地方衛生局，衛福部則會針對過往案例進行了解。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，依「醫師法」第25條規定，若醫師違反以下5點，將交由所轄縣市的醫師公會或主管機關移付懲戒，包括醫師於業務上有重大或重複發生過失行為，或利用業務機會的犯罪行為，經判刑確定，以及非屬醫療必要的過度用藥或治療行為、執行業務違背醫學倫理，或是業務上有不正當行為等。

劉玉菁說，涉及性騷醫師是否撤銷執業執照、停業或限縮執業範圍，還需要進一步確認過往有無相關案例，而相關懲處須經醫師懲戒委員會討論，其職權在台北市衛生局。至於如何確保病人安全，她說，目前醫師看診或需要門診檢查時，多有一名護理師陪同，提供醫師及病人雙重保障。

台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍說，針對台大醫院C教授性騷擾情形，目前尚未接獲該案，因此未召開懲戒委員會討論，但是否召開懲戒委員會討論，必須依「醫師法」第25條規定，就以往召開委員會的案例，多需是醫師利用業務機會的犯罪行為，經法院判刑確定，才有依據召開會議，若通過懲戒包括警告、補足教育時數、限制執業或停業、廢止執業執照，最嚴重是廢止醫師證書。

醫師懲戒委員會討論醫師懲戒是一件非常嚴肅、嚴謹的事情，陳怡龍指出，相關案件成立不能只依靠一家醫院、一所學校性平會決議，必須經過法院判決，或是相關局處調查，如性騷案件為社會局等調查報告後，才會召開委員會議。

陳怡龍說，由於醫師懲戒委員會委員組成都是外部專家、學者，委員會做出任何決定，非衛生局決定，若委員會決議廢止醫師證書，但其為衛福部權責，衛生局僅能依建議，但若一名醫師無法執業，廢止執業執照即可，而衛生局尚未接獲該案件。

台大醫院 衛生局 醫師

延伸閱讀

被指二度傷害C教授性騷案被害人 台大婦產部主任發聲明澄清

台大不孕症權威教授涉性騷 知情人士曝：去年這時就傳出

台大不孕症名醫爆性騷 院方改口澄清 已辭教職、醫師職

女醫美手術亡醫師有無違法 衛福部揭這情形下就會處分

相關新聞

台大醫院C教授涉性騷擾還能繼續看診？ 衛福部：針對過往案例進行了解

台大醫院知名不孕症權C教授性騷擾住院及研究醫師事件，外界十分關注，台大醫院性平會日前已審議通過，該案成立，C教授也已離開...

膳食纖維優化腸道健康 國人普遍攝取不足

多人每天外食，經常無法吃到蔬果等膳食纖維，長久下來，恐引起便祕、腸道慢性發炎，甚至可能致癌。膳食纖維不僅有助腸道蠕動，還...

申請外看不再需巴氏量表？ 三大團體示警：災難的開始

立院大亂鬥，「就業服務法」第46條修正案明天有可能通過，一旦通過，往後80歲以上免評巴氏量表即可申請外籍看護。中華民國家...

颱風「帕布」生成！ 最新路徑、對台影響曝光

中央氣象署下午指出，原位於南沙島海面之熱帶性低氣壓，於今日14時發展為第26號颱風帕布（國際命名：ＰＡＢＵＫ），未來將朝...

公糧計畫收購價確定不漲5元 僅提高輔導收購價1.5元

立法院今年7月決議通過政府公糧收購價格，由現行每公斤26元提高到31元，行政院也承諾今年底將提出公糧收購價格方案。農業部...

冷空氣接力 新北2天半24人內科OHCA

冷空氣接力，氣溫下降，新北市消防局統計，21日到今天中午12時，共24人內科OHCA（到院前心肺功能停止）送醫，救回12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。