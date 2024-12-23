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公糧計畫收購價確定不漲5元 僅提高輔導收購價1.5元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部今天舉辦「糧食產業全面升級計畫」記者會，計畫收購價一樣維持每公斤26元，但會透過提高公糧收購量的方式，以及加配合「１集、２轉、3加３」政策，糧食產業全面升級計畫年經費約57.2億。記者侯永全／攝影
農業部今天舉辦「糧食產業全面升級計畫」記者會，計畫收購價一樣維持每公斤26元，但會透過提高公糧收購量的方式，以及加配合「１集、２轉、3加３」政策，糧食產業全面升級計畫年經費約57.2億。記者侯永全／攝影

立法院今年7月決議通過政府公糧收購價格，由現行每公斤26元提高到31元，行政院也承諾今年底將提出公糧收購價格方案。農業部下午舉辦「糧食產業全面升級計畫」記者會，在公糧收購總量不變下，增加計畫、輔導公糧收購量，計畫收購價一樣維持每公斤26元，輔導收購價則提高每公斤1.5元至24.5元，調整後年增預算約40.7億。

立法院今年7月決議通過政府公糧收購價格，由現行每公斤26元提高到31元，即每公斤調漲5元，農業部基於調漲將大幅增加政府財政支出近百億，及無法讓所有稻農受益為由，多次反對調漲公糧價格，並堅持推動「１集、２轉、3加３」取代公糧收購價的調漲作法。

然而在野黨將公糧收購價調漲5元的決議與總預算綁定，也成為明年度中央政府總預算案無法進入實質審查的原因之一，日前在行政院長卓榮泰邀集立法院朝野黨團幹部共商，並承諾今年底前提出公糧收購價格方案，總預算案才順利交付委員會審查。

農業部長陳駿季表示，為支撐產地價格為目標，調整公糧收購措施及加強稻米產業輔導。公糧收購措施調整部分，每公斤「計畫收購價」一樣維持26元，但1、2期作每公頃收購量由原本每公頃2000公斤、1500公斤提高到3250公斤和2500公斤。

陳駿季表示，另為達到支撐糧價，「輔導收購價」提高每公斤1.5元，由23元提高到24.5元，調整後相當每公頃增加2萬元，本調整案自2025年第1期作起適用；「餘糧收購價」每公斤21.6元維持不變，但第一、第二期收購數量每公斤由3000、2400公斤下降為400和300元。

農業部指出，藉由公糧收購總量不變下增加計畫、輔導數量，強化計畫收購提高農民收益功能，調整後相當每公頃增加2萬元，並進一步強化「1集、2轉、3加3」推動力道。

另為維持水稻轉旱作雜糧的拉力，避免糧食產業過度集中，同步提高轉作及生產環境維護獎勵金每公頃1萬元，非基改大（黑）豆、硬質玉米由每公頃6萬調整到7萬元，小麥、蕎麥、胡麻、高粱等由每公頃4.5萬元調整至5.5萬元，維持水稻轉旱作雜糧的拉力。

根據農業部今年10月的專案報告指出，一旦提高公糧收購價5元，將增加91億至116億元預算，稻作面積將由當前24萬公頃增加至27多萬公頃，這次的升級計畫預算約57.2億，帶來的效益遠大於提高5元的作法，下階段則會處理公糧收購的品質問題。

公糧 調漲 農業部

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