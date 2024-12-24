高鐵運量創新高…「2痛點」卻釀一位難求常態 公司曝解決新措施

疫情後高鐵旅運人次與營收雙雙創下史上新高，反應在第一線的運輸現場。週末、連假期間常常一座難求，自由座車廂擠得滿滿都是人，搶座位糾紛更多了。客運量創新高，高鐵認為背後共有兩個原因，而為緩解「人潮擠爆車廂」的新常態，高鐵也提出短中長期的改善新規劃。

近期一則新聞引爆網路熱議，兩位旅客因高鐵自由座車廂座位換座問題發生糾紛，相互潑水，讓網友們熱烈討論能不能換座，這起事件甚至連帶掀起自由座「上廁所是否等於放棄座位」的討論。這些熱議的焦點都反映一件事情：高鐵一座難求正成「新常態」，不但對號座老早就銷售一空，好不容易擠上自由座車廂，常常也得一路站到底。

旅運人次、營收雙創新高

高漲的運輸需求，反應在高鐵近年來的旅運人次與營收上。疫情前的2016至2019年，高鐵旅運人次及營收年年成長；2023年走過疫情干擾後，旅運人次及營收雙雙創下史上新高，旅運人次達7308萬人次，較前一年成長34.94％、營收則來到逾498億元，成長率也來到34.14％。

排除疫情影響的那幾年，高鐵的旅運人次幾乎年年成長，背後顯示民眾行的需求已出現轉變。高鐵認為，由於採用定型化時刻表，各站發車時間固定，方便旅客掌握時間，外加準時且班次密集、便利的旅運服務，這些原因，都讓更多旅客將高鐵作為城際運輸首選。

另外，高鐵也依據旅客需求設計不同的停靠模式，例如想最快速從台北前往台中、高雄的旅客，高鐵有直達車可以最快時間抵達。但若想前往機場或六都以外的城市，則可以選搭蛙跳式列車，滿足不同民眾的中、長程旅運需求。

而觀察疫後城際運輸復甦情勢，高鐵分析，公路與國道客運因駕駛不足等因素導致供給問題，因此運量回復有限；台鐵則已回復至近疫情前。至於高鐵，儘管疫情期間人潮遽減，但高鐵堅持不裁員、不減薪，才能在撐過寒冬後迅速增班因應，讓更多旅客願意選擇高鐵。

人潮擠爆車廂，今年7月後每週已增87班

高鐵每到連假就會開始湧現返鄉人潮，購買自由座的人大排長龍擠滿整個車站大廳。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

特別是疫情期間通膨加劇，各項消費支出有感增加，但高鐵票價仍維持18年前的水準，一來一往之間讓民眾感到「物超所值」，造成疫後中短程旅客持續湧入高鐵，雖然推升運量，但也造成高鐵中短程區間較為擁擠。

配合台灣社會疫後快速回復正常生活，高鐵自2022年初即恢復提供疫情前每週1016班次的時刻表；隨著2023年運量快速成長，高鐵也不斷增班。自今年7月起，每週班次數已達1103班，微增87班次。

儘管有所增班，但尖峰時段仍頻現旅客擁擠的情況。高鐵觀察，其一是都市發展的外溢效果，造成北部短距離區間自由座旅客較多，例如台北—桃園、台北—新竹、板橋—桃園等區間，因乘車時間較短，均在30分鐘內，讓民眾願意選擇機動性強且快速、便捷的高鐵自由座服務，「搭乘體驗類似都會區捷運。」

其二是從搭乘時段分析，自由座旅客較多的超尖峰時段，主要為上下班通勤時段，及週末跟連續假期返鄉／收假時段。

擴大車隊規模，12組新車2026年陸續抵台

高鐵示意圖。圖／聯合報系資料照

為了緩解這樣的運量需求，短期內高鐵已於通勤時段規劃加開南港—台中區間車，以增加通勤時段運能，同時擴大通勤時段車次的自由座車廂配置數，視需要放大自由座車廂數至8節。

另外，在返鄉或者收假時段，則機動加開全車自由座臨時加班列車，各車站加強引導旅客依目的地分流搭乘不同停靠模式的列車，必要時適度開放車間通道、對號座車廂供自由座旅客站立。

高鐵強調，現階段除優先以精進維修排程與營運調度等方式，增加現有34組列車的利用率外，更已依照長期運量需求整體評估後，決定採購新世代列車。

2023年5月已確定將向日立東芝聯盟採購12組新世代列車，預估2026年陸續運抵台灣、2027年上線營運，期望藉由逐年擴增車隊規模，支持高鐵運量穩健成長，並提供旅客更加優質的旅運服務。

這些新措施真能解決「搶座爭議」？就看未來許多長假返鄉潮的「壓力測試」了。

（本文出自2024.12.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）