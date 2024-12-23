失智症長者遇「穿衣困擾」怎辦？中醫師推5招助拾信心

穿衣、脫衣，並在特定場合展現得體的穿搭，對多數人來講是輕而易舉的事，卻是失智症或身心失能長者的挑戰之一。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀今天表示，可透過經絡按摩、飲食調整、耳穴敷貼、動作輔助、替代穿著設計等方式，幫助長者在日常生活中提升信心與生活品質。

有家屬向林舜穀抱怨，失智症長者在深夜只穿一條短褲在家中四處遊走，愈是被要求多添衣物，卻似乎要「唱反調」，甚至嘗試開門外出，讓人相當傷腦筋。林舜穀說，失智症患者的大腦功能退化，可能導致溫度感知異常，對冷暖的感覺減弱，覺得寒冷對自己無害；記憶力衰退，忘記家屬的提醒與天氣變化的事實；判斷力下降，無法意識到寒冷會帶來的健康風險，如感冒或肺炎；活動受限或不適感，如關節僵硬，穿衣過程讓他們感到痛苦，導致抗拒心理。

林舜穀建議，照顧者此時應耐心引導，嘗試在舒緩的氛圍中幫助長者穿衣，避免命令式的語氣，或選擇方便穿脫的衣物，如寬鬆柔軟的保暖衣物，減少長者不適感，也可營造溫暖環境，像保持室內溫度適宜，減少長者脫衣的衝動，及搭配輕便的多層次穿搭，讓長者感覺自在又保暖。

此外，有的長者可能在衣櫃前徘徊許久，拿出衣物後又忘記自己想穿什麼，甚至在參加喜宴時穿著睡衣，或在家休息卻穿著正式服裝，這些狀況不僅影響日常生活，還可能降低社交參與的意願，進一步影響心理健康。林舜穀建議，可從經絡按摩、飲食調整、耳穴敷貼，及照顧者適時的動作輔助，或在衣物加上替代穿著設計，都能幫助長者在日常生活中重拾信心與生活品質，融入家庭與社會活動。

一、經絡按摩，改善大腦功能

1.陽白穴、上星穴：按摩這些位於前額的穴位，能刺激前額葉功能，幫助長者做出正確的穿衣選擇，減少游移不定或判斷失準。

2.角孫穴、顱息穴：針對短期記憶力不足，建議按壓位於頭部兩側的穴位，刺激顳葉，改善記憶相關問題。

二、藥食同源，從飲食中強化健康

枸杞：具有補肝腎與明目的功效，可泡茶或加入湯品中食用，對視力下降的長者尤為有益，能幫助更容易辨識衣物顏色與細節。

三、耳穴敷貼，提升活動能力

肩點與肘點：若穿衣困難源自肩部活動受限或上肢力量不足，建議使用耳穴敷貼，透過刺激相關穴位，促進活動能力恢復。

四、動作輔助，減少挫折感

穿脫衣物指導：穿衣時，先協助長者將雙手套入袖子，再套過頭部，最後整理衣物；脫衣時，從腰部開始向上捲，最後脫下袖子與頭部，簡化的動作順序能讓過程更順暢，減少挫折感。

五、替代穿著設計，讓生活更便利

扣子改為黏扣帶，或使用拉鍊式衣物，讓長者不需太多精細動作也能穿脫自如，運動內衣則是替代傳統內衣的好選擇，減少扣鉤操作的困難。