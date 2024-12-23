聽新聞
0:00 / 0:00
12月平均生成1.2個颱風 賈新興：最晚的蘇力2000年跨年
位於南海的熱帶性低氣壓TD30昨天上午生成，中央氣象署預報員趙竑上午說，預估最快今天晚上發展成輕颱帕布，朝中南半島移動，對台灣天氣沒有直接影響，但外圍水氣供應給南方雲系，帶來間接水氣，今天全台轉雨。
不少人好奇怎麼12月還有颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，目前預估TD30最快今天下午至晚上成颱，預估朝越南南部移動。
賈新興指出，12月長期氣候颱風平均生成數1.2個，2019年至去年分別各有一個颱風生成。歷年12月颱風生成數最多有4個，發生在1952年。曾經有3個颱風生成，分別為1963、1972、1986、1993及2001年。
至於歷年最晚生成的颱風是2000年12月30日的SOULIK 蘇力，賈新興說，它也是個跨年颱風。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言