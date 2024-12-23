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12月平均生成1.2個颱風 賈新興：最晚的蘇力2000年跨年

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
歷年12月颱風生成數統計。擷取自賈新興臉書
歷年12月颱風生成數統計。擷取自賈新興臉書

位於南海的熱帶性低氣壓TD30昨天上午生成，中央氣象署預報員趙竑上午說，預估最快今天晚上發展成輕颱帕布，朝中南半島移動，對台灣天氣沒有直接影響，但外圍水氣供應給南方雲系，帶來間接水氣，今天全台轉雨。

不少人好奇怎麼12月還有颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，目前預估TD30最快今天下午至晚上成颱，預估朝越南南部移動。

賈新興指出，12月長期氣候颱風平均生成數1.2個，2019年至去年分別各有一個颱風生成。歷年12月颱風生成數最多有4個，發生在1952年。曾經有3個颱風生成，分別為1963、1972、1986、1993及2001年。

至於歷年最晚生成的颱風是2000年12月30日的SOULIK 蘇力，賈新興說，它也是個跨年颱風。

賈新興 颱風

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