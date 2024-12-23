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五股交流道增設北出北入匝道 侯友宜視察盼2027年完工

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今視察五股交流道增設北入北出匝道工程。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今視察五股交流道增設北入北出匝道工程。記者劉懿萱／攝影

五股交流道周邊多股車流匯集、平面道路動線複雜，常回堵至國道主線及地區道路。為此，高公局投入36.82億增設北入北出匝道，新北市長侯友宜今視察，盼工程能在2027年10月完工通車，因應塭仔圳開發後人潮移入。議員陳明義說，應多一條設支線接台65線，往新莊、板橋車流不用再塞平面，才能解決塞車問題。

侯今視察指出，五股交流道是車輛匯集重點區域，常回堵到國道主線、平面道路上，因此五股交流道增加北出北入的匝道，去年4月開工現已一年多，進度超前已達到47%，希望2027年的10月完工。此外，侯也提到，因塭仔圳開發後，帶動更多的人潮移入，施工過程中要提早準備，讓北出道路銜接到台65線，以及從台65下來新增兩個匝道口等，並感謝中央地方一起合作。

議員陳明義說，工程增設北出匝道橫跨楓江路，再下到平面，雖然解決楓江路壅塞問題，但把車流引到下兩個路口，若要往新莊、樹林、板橋的車流，仍會塞在平面道路上，工程應有一支主線接到台65線。高公局說有用地取得及落墩問題。

陳打槍高公局說法指，工程使用的是道路用地，並沒有用地取得問題，且橫跨約40米平面道路，不用落墩也能過，盼方案能盡快核定。

交通局長鍾鳴時說，工程複雜會一階段一階段完成，先完成北出匝道，再完成北入匝道。為維持施工期間交通順暢，交通局嚴格審核施工交維計畫，包括維持既有車道、交通號誌管制、尖峰時段禁止施作及加強安全措施等，讓交通衝擊降到最低。

交通局也因應五股交流道交通改善工程，針對新五路、中興路口車流壅塞、路口不淨空等現況，透過號誌時制調整、增設庇護島、行穿線、引導線及車道槽化瘦身等，達到人車分流，提升行人安全和行車有序。

五股交流道周邊多股車流匯集、平面道路動線複雜，常回堵至國道主線及地區道路。記者劉懿萱／攝影
五股交流道周邊多股車流匯集、平面道路動線複雜，常回堵至國道主線及地區道路。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今視察五股交流道增設北入北出匝道工程。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今視察五股交流道增設北入北出匝道工程。記者劉懿萱／攝影
高公局投入36.82億增設五股交流道北入北出匝道，圖為北出匝道。記者劉懿萱／攝影
高公局投入36.82億增設五股交流道北入北出匝道，圖為北出匝道。記者劉懿萱／攝影

塭仔圳 高公局

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