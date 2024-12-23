中醫分享頭痛「4位置」發生原因 教你保健穴位緩解

天氣冷許多人會有頭痛的困擾，但頭痛的「位置」真的揭露原因嗎？中醫師邵禹豪發文分享頭痛的「4位置」所代表的原因，並推薦幾個保健穴位，幫助民眾緩解疼痛。

中醫師邵禹豪在臉書發文，指出最日天氣寒冷，頭痛的患者越來越多，而在中醫裡，頭痛的位置其實具有重要的鑑別意義，以下是他提到的「4位置」：

頭頂到後腦勺

又稱「太陽頭痛」，和風寒有關連，通常是肩頸、下背，乃至於大小腿後側，此患者要多注意保暖，並且不要喝冷飲或吃冷的食物。

兩側頭痛

又稱「少陽頭痛」，和生活的壓力有關，臨床上也有許多女患者在月經前後會出現此類疼痛，和氣血疏通不量有關，此患者要注意壓力管理。

前額頭痛

又稱「陽明頭痛」，和胃火有關，另一個臨床主因在鼻子，特別是有過敏的患者，容易出現前額、眉心的疼痛，應先治好鼻病，同時注意腸胃。

寒濕頭痛

位置難以描述，患者時常有頭重、頭暈的症狀，特別在濕冷的天氣十分常見，此類患者應積極保暖，同時也要注意腸胃。

此外，邵禹豪也分享了頭痛時的保健穴位，前額疼痛時按內眼角上眉心處，遠端則按虎口處：後腦杓痛時按後腦枕骨下方凹窩，遠端則按手掌和手背之間；兩側頭痛按位在耳尖直上，遠端則按手背腕橫紋後三指寬處。