交通部明年媒宣費暴增逾億元 立委籲勿獨厚特定廠商

交通事故傷亡居高不下，交通部為宣導道安資訊，明年度編列媒體政策及業務宣導費高達1億360萬6000元，較今年度預算6714萬2000元，增加3646萬4000元，不少立委質疑，交通傷亡事故未明顯下降，且得標廠商過於密集，有獨厚特定廠商之嫌，經討論後將刪減1200萬，並提供得標廠商KPI等相關資料書面報告。

立法院交通委員會今審查交通部集所屬單位114年度預算，立委翁曉玲指出，政府財政負擔日益加重，但交通部媒體宣傳費逐年增加，114年度媒體政策業務宣導編列1億360萬6000元，較113年度6714萬2000元，增加3646萬4000元。

翁曉玲表示，檢視交通部2021年至2024年4月底止，連續3年得標廠商標案或契約採購方式占比概況，採「公開招標」僅2.85％，「限制性招標」高達82.62％，再檢視2021年至2024年4月底媒宣費連續3年得標廠商家數，連3年得標商有5家，金額高達4600萬餘元，有獨厚特定廠商之嫌，認為交通部應研議擴展政策宣導廣度，避免得標廠商集中過高的情況，建議刪減5000萬，「看預算變少，交通部道安宣傳會不會做得更好」。

立委黃健豪說，交通部為改善行人地獄，推動「國家道路交通安全網要計畫（113-116年）措施，在平面、廣播、網路（含社群）及電視等媒體宣傳製作、託播及刊登等經費編列預算1億50萬元，但數據顯示行人交通事故死亡人數並未顯著降低，認為與其花費大量公帑大內宣，交通部應更努力改善危險路口、增加人行空間，不需要編列高昂宣傳經費。

交通部會計處長張信一回應，媒體宣傳製作包含道安宣導，明年媒體宣傳將針對高齡者接觸較多的電視或廣播，利用電視中午或晚間8時的熱播時段，進行宣導；網路部分，則宣導汽機車使用者接受正確觀念、理解事故風險，及停讓文化的塑造，盼透過宣導讓汽機車能真正落實停讓行人、減少事故，基於上述考量，盼不要刪減明年度預算。

立委林沛祥表示，媒宣費用確實增加許多，交通部應具體說明費用使用出處，針對不斷得標廠商，也應具體說明其廠商實施的KPI，及交通部的標準，否則看不出來連續得標的廠商有什麼具體的成效，也認同得標廠商不應過於集中，在這個分眾的世代，宣導面向應更廣泛，要求交通部需提出得標廠商KPI的書面報告。

經立委討論及協調後，最後交委會召委陳素月裁示，針對媒體政策及業務宣導費，刪減1200萬並提出書面報告。

交通部長陳世凱會中接受聯訪時表示，道路安全有急迫性，一方面要改善工程面，一方面教育宣導要改變民眾的交通文化、觀念、習慣，這都很重要；會增加預算就是更加重視，希望整體用路觀念可以快速改善，才能降低整體事故率。