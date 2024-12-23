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排尿困難8年多 微創攝護腺水刀手術解除老翁困擾

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院泌尿科許兆畬主任指出，患者術後尿流有明顯改變。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院泌尿科許兆畬主任指出，患者術後尿流有明顯改變。圖／童綜合醫院提供

76歲周姓老翁排尿困難8年多，如廁常要花很就時間才尿完，他到童綜合醫院就診，泌尿科主任許兆畬檢查確認老翁是因長期攝護腺肥大，造成泌尿道症狀出現，造成排尿斷斷續續、尿不乾淨，以微創攝護腺水刀手術，術後恢復迅速且副作用少。

童綜合醫院泌尿科許兆畬主任檢查評估後，建議可進行微創攝護腺水刀手術，患者術後恢復良好，術後隔天即可下床活動，僅住院3日就返家休養，一個月後排尿完全沒問題，生活正常。

術後47天回診，周姓患者說，他以前總是尿滴到馬桶邊緣，現在術後尿不但不會滴到馬桶邊緣，還像水柱一樣強又有力道；以前他吃攝護腺治療藥物時，總覺得性趣缺缺，手術後完全沒有這樣的感覺，生活品質也有很大的提升。

許兆畬主任表示，多數良性攝護腺肥大患者在接受治療時，想要緩解不適症狀，卻又擔心影響性功能和任何尿失禁功能的損害；微創攝護腺水刀治療系統擁有即時影像導引功能，提供膀胱鏡及經直腸超音波影像，能清晰呈現出攝護腺立體影像，術中連續執行辨識關鍵解剖結構，精密制定需切除的組織範圍和需要避開的正常結構，能提供每一位個人專屬量身打造的治療計畫；水刀治療系統是採用免加熱水刀噴射技術，切除肥大部位時不會對攝護腺其他細胞組織產生熱傷害。

許兆畬主任說，微創水刀治療系統是一種創新機械手臂輔助精密自動化控制的手術，適用各種大小和形狀的攝護腺肥大，符合患者需求，並提供安全、個人化、快速緩解且低副作用的治療選擇。

他呼籲男性，攝護腺會隨年齡增長而增生變大，但患者往往忽略或拖到最後真的很難排尿才就醫，延遲就醫可能導致膀胱功能或腎臟功能出現無法逆轉的傷害，當有早期症狀出現，如排尿困難、頻尿等，應該盡早到找專業泌尿科醫師診治，提供最適切的方式治療。

主任 患者 手術

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