文化幣只剩9天 快出手為耶誕節跨年夜增1200元零用金

2024年文化幣使用最後倒數9天，首年常態化發放的文化禮金創下超過84%的領取率，絲毫不遜於歐洲各國使用經驗。為讓文化幣充分運用，文化部在最後倒數時刻，再次呼籲還沒領用的16-22歲青年朋友，不管是想要看國片、看書跨年，或是手作一份獨一無二的耶誕禮物，請把握最後時間，馬上為自己的耶誕節、跨年夜增加1200點的零用金，度過一個「最藝文」的年末。

文化部表示，2024年常態化文化幣，總計有150萬名16-22歲青年受惠，從1月20日發放至今，已有近126.8萬名青年完成領取，為藝文產業帶來超過13.4億元的消費金額。經統計，到書店買書、漫畫仍是青年的最愛，占整體使用48%；再來則是看表演、聽音樂、玩密室逃脫等體驗行程，占整體18%；文創園區看展覽、手做DIY或逛市集則占了17%。

消費總額最高的書店，在2點送1點放大加碼的加持下，獨立書店使用金額超過1.1億元，偏鄉也有9成以上的獨立書店受惠。表演藝術方面，青年席位可以自由選位享5折優惠價，總共售出5.1萬席青年席位，占文化幣購買表演票券逾3成以上。至於國片，配合陸續推出的「暑期馬拉松」、「金馬套餐」，為國片帶來16萬青年觀影人次，其中以青春片「青春18X2通往有你的旅程」榮登文化幣國片TOP1，而堪稱最熱愛國片的青年則一共看了7部國片。

在大家最關心的城鄉平權方面，各縣市領取青年中，使用文化幣的比率不低於86%，顯示都會區與非都會區並沒有明顯差異。文化部更特別揭密不同年齡層的文化幣使用偏好，年齡越小在書店、流行音樂的使用越多；年齡越長的則越喜歡看表演、參與文創工藝等類型。

文化部也發現，青年對於使用文化幣習慣「分次慢慢花、謹慎消費」，而且善用各種加碼優惠，更有青年發揮E人的外向特質，透過邀請碼成功邀請218人領取文化幣，除了原有1200點，再賺2190點，榮登「文化幣人氣王」。而特別針對0403地震加碼的1200點花蓮專屬藝文振興文化幣，也吸引超過3萬名青年領取，其中外縣市青年高達2.2萬人，為自己再增加1200點的文化禮金。