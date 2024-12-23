青少年打籃球膝蓋被撞 一周後追蹤肌肉竟「長骨頭」

新竹縣一名15歲的青少年高中籃球員，在比賽中，他的大腿前側被對方球員的膝蓋撞到，就是俗稱的吃雞腿，出現腫脹、痙攣甚至疼痛，求診中國醫藥大學新竹附設醫院復健科醫師何宇淳，經超音波檢查，顯示明顯的股四頭肌肌肉撕裂傷與血腫。當下給予超音波導引抽吸出血腫，再用彈性繃帶給予加壓，預防腫脹及讓受傷的肌纖維靠近。

「股四頭肌肌肉挫傷」是籃球運動中常見的身體碰撞所導致的運動傷害，從輕微的腫脹、痙攣、皮下瘀血到嚴重的肌肉撕裂傷及血腫都有可能。1周後的門診追蹤，股四頭肌的肌肉裡居然長出了「骨頭」，就是醫學上的「骨化性肌炎」。

何宇淳表示，肌肉挫傷是常見的運動傷害，但是骨化性肌炎就比較少見，它比較容易發生在15到30歲的年輕人，這種特殊的情況是因為肌肉受傷後，間質細胞過度活躍，分化形成了鈣化性組織，也就是骨頭的生成。

何宇淳醫師，骨化性肌炎可服用非類固醇消炎藥，降低受傷組織的發炎性反應及緩解症狀，輔以物理治療的冷熱交替療法及關節運動，來消除腫脹及維持肌肉的彈性。

他特別強調，避免讓受傷的肌肉過度的刺激，不可以去做推拿，因為可能會讓骨化的情形變嚴重。骨化性肌炎需要頻繁的門診超音波追蹤，有些人的骨化會慢慢地吸收消失，有些人的骨化，若是影響到關節活動，就需要考慮手術的治療了。